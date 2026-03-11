La guerra con Irán agita la economía mundial

La guerra con Irán está generando un impacto que trasciende ampliamente el campo militar. El conflicto, intensificado tras los ataques con misiles lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, amenaza con convertirse en un nuevo golpe para la economía mundial al disparar los precios de la energía, alterar rutas comerciales clave y aumentar la presión inflacionaria en numerosos países.

El detonante principal del shock económico es el virtual cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el planeta. La interrupción del tránsito se produjo tras el ataque que terminó con la vida del líder iraní Ali Khamenei, lo que elevó drásticamente la tensión en Medio Oriente y puso en riesgo una de las arterias energéticas más importantes del mundo.

“Durante mucho tiempo este fue el escenario de pesadilla que disuadía a Washington de siquiera pensar en atacar a Irán”, explicó el economista Maurice Obstfeld, investigador del Peterson Institute for International Economics y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional. “Ahora estamos en ese escenario”.

El impacto fue inmediato en los mercados. El precio del petróleo saltó desde menos de 70 dólares por barril a fines de febrero hasta rozar los 120 dólares en cuestión de días, antes de estabilizarse cerca de los 90. El aumento también se trasladó rápidamente a los combustibles: en Estados Unidos, el precio promedio de la nafta se disparó a 3,48 dólares por galón, según datos de la AAA (Asociación Americana del Automóvil, que entre otras actividades monitorea el precio de los combustibles).

Las consecuencias podrían ser aún más severas en Asia y Europa, regiones que dependen en mayor medida del petróleo y el gas provenientes de Medio Oriente. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que cada incremento del 10% en el precio del crudo puede elevar la inflación mundial en 0,4 puntos porcentuales y reducir la producción económica global hasta en un 0,2%.

Para el economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts y premio Nobel de Economía, Simon Johnson, la prioridad es restablecer cuanto antes el tránsito por el estrecho. “Por allí pasan unos 20 millones de barriles diarios y no existe capacidad excedente en ninguna otra parte del mundo que pueda cubrir ese volumen”, dijo.

Más allá del petróleo, el conflicto amenaza con afectar a la seguridad alimentaria global. Hasta el 30% de las exportaciones mundiales de fertilizantes -como urea, amoníaco y fosfatos- también atraviesa el estrecho de Ormuz.

La interrupción de estos envíos ya está elevando los costos para los agricultores y podría presionar al alza los precios de los alimentos, un escenario especialmente preocupante para los países de bajos ingresos.

Entre las economías más vulnerables aparece Pakistán, que importa cerca del 40% de su energía y depende en gran medida del gas natural licuado proveniente de Qatar. El encarecimiento de los combustibles amenaza con agravar la inflación en el país y obligar a su banco central a subir las tasas de interés, pese a la debilidad de su economía.

Mientras tanto, algunos productores de petróleo fuera de la zona de guerra -como Noruega, Rusia y Canadá- podrían beneficiarse de los precios más altos del crudo sin enfrentar los riesgos directos del conflicto.

La crisis también coloca a los bancos centrales en una posición incómoda. Los precios más altos de la energía alimentan la inflación, pero al mismo tiempo frenan el crecimiento económico.

En la Reserva Federal estadounidense, el debate ya está abierto entre quienes creen que el debilitamiento del mercado laboral exige tasas más bajas y quienes temen que la inflación siga lejos del objetivo del 2%.

El recuerdo de los shocks petroleros de la década de 1970 vuelve a rondar a los responsables de política monetaria. En aquel entonces, un embargo energético en Medio Oriente desató una espiral inflacionaria que los bancos centrales tardaron años en controlar.

Hoy, el interrogante central es cuánto tiempo durará la crisis. Analistas advierten que el nuevo líder iraní, Mojtaba Jamenei, podría adoptar una postura aún más dura que la de su padre. Y mientras persista la incertidumbre sobre los objetivos estratégicos de Donald Trump en el conflicto, la economía mundial seguirá expuesta a un nuevo período de volatilidad e incertidumbre.