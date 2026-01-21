Protesta, bombas de estruendo y caos de tránsito en la Gobernación
Un grupo de manifestantes vinculados al Astillero Río Santiago de Ensenada se movilizó esta mañana hacia la Gobernación bonaerense, en La Plata, para encabezar una protesta en reclamo de un aumento salarial.
En el lugar se desplegaron pasacalles y pancartas, lo que derivó en un corte total de la calzada. La movilización contó con el apoyo de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), el Polo Obrero, el PTS y otras organizaciones de izquierda.
En el marco de la medida de fuerza, se informó que representantes gremiales fueron recibidos por autoridades de la provincia de Buenos Aires para iniciar una mesa de diálogo.
Se estima que varios centenares de personas de movilizaron esta mañana al palacio del gobierno provincial. Algunos incluso detonaron bombas de estruendo cuyos ecos tomaron por sorpresa a los vecinos de distintos puntos del Casco Urbano.
Debido a la concentración, el tránsito permaneció interrumpido en la calle 6, entre 51 y 53. En cada intersección estratégica se apostaron agentes de tránsito y efectivos policiales para coordinar el desvío de vehículos hacia las arterias aledañas y mitigar las demoras en el centro platense.
