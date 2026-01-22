La actividad económica se desaceleró: -0,3%

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses.
Sufrió su primera caída anual en 14 meses. La industria manufacturera cayó 8,2% y fue el sector que más incidió
La actividad económica registró una variación negativa de 0,3% en noviembre comparado contra el mismo mes de 2024, como a su vez una baja del 0,3% respecto a octubre.
La información se desprende del estimador mensual de actividad económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
En términos desestacionalizados, el índice disminuyó 0,3% respecto del mes anterior, mientras que el componente tendencia-ciclo no registró variaciones.
Es la primera vez en catorce meses que el indicador cerró en terreno negativo, siendo septiembre del 2024 (-2,4%) el último dato en caída.
Desde que comenzó el año, la actividad económica se incrementó 4,5% contra el mismo período del año anterior.
Con relación a igual mes del 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en noviembre, entre los que se destacan “Intermediación financiera” (13,9%), impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa, y “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (10,5%).
“Intermediación financiera” fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”: entre ambos sectores aportaron 0,94 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.
Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan “Pesca” (-25%) e “Industria manufacturera” (-8,2%), que junto con “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” (-6,4%) le restan 2,23 p.p. a la variación del EMAE.
También inicia el cierre del cuarto trimestre del 2025, con lo que se conocerá el Producto Interno Bruto (PIB) de ese período.
En el primer trimestre (enero-marzo) el PIB creció 5,8%, seguido de 6,3% en el segundo (abril-junio) y 3,3% en el tercero (julio-septiembre). Con estos resultados, el PIB acumuló un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año.
Al interior de la industria, los efectos de la política de apertura comercial son claros. Respecto de noviembre de 2024, que fue el pico de la era Milei, las caídas más relevantes se verificaron en Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-22,7%), Automotores y otros equipos de transporte (-20,7%) y Productos de metal, maquinaria y equipo (-18,2%), donde tienen un peso significativo los electrodomésticos.
