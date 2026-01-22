Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |EN LA ANTESALA DE UNA NUEVA REVISIÓN DEL FONDO

El Central hace los deberes que le pidió el FMI y continúa comprando “verdes”

Ahora sumó 107 millones de dólares y encadena 13 jornadas consecutivas de compras para incrementar las reservas brutas

El Central hace los deberes que le pidió el FMI y continúa comprando “verdes”

Archivo

22 de Enero de 2026 | 02:29
Edición impresa

El Banco Central (BCRA) avanza en el proceso de fortalecimiento de las reservas internacionales y acumula trece jornadas consecutivas con compras de dólares, tanto dentro como fuera del mercado cambiario. En la última rueda, la entidad sumó USD 107 millones y elevó el total adquirido en lo que va de enero a más de USD 800 millones.

En concreto, el Central acumuló USD 823 millones en las últimas trece ruedas. Como resultado, las reservas brutas cerraron en USD 45.077 millones y alcanzaron su nivel más alto en más de cuatro años. El último registro superior se había observado el 21 de septiembre de 2021, cuando ascendían a USD 45.169 millones.

Además de las compras de divisas, el crecimiento del stock de reservas se explicó por la suba del precio internacional del oro. El BCRA posee aproximadamente 1,98 millones de onzas troy, que en la última jornada cotizaron por encima de los USD 4.800, lo que impactó positivamente en la valuación de los activos del organismo.

LA BANDA CAMBIARIA

En el mercado mayorista, con un volumen operado de USD 315 millones en el segmento contado, el dólar retrocedió cuatro pesos, equivalente a una baja del 0,3%, y cerró a $1.430,50 para la venta.

El techo de la banda cambiaria se ubicó en $1.552,35, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, lo que dejó al tipo de cambio mayorista a una distancia de $121,85 —un 8,4%— del límite superior. Se trata del mayor margen desde el 14 de octubre, cuando alcanzó el 9,4%.

En el mercado minorista, el dólar oficial cerró en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización del Banco Nación, lo que representó una baja de $5 respecto del cierre previo. La divisa finalizó la jornada al mismo nivel con el que había iniciado la semana, luego de haber subido cinco pesos en la rueda anterior.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista para la venta se ubicó entre los $1.460 y $1.470, con una cotización máxima de $1.472.

Por su parte, el dólar blue se negoció en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con una baja diaria del 0,34%, en un contexto de relativa estabilidad del mercado informal.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP operó en torno a los $1.468,7, con una variación del 0,19%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.516,9, con una leve caída del 0,06%.

El dólar mayorista cerró en $1.431, con una baja del 0,4%, y quedó a 121 pesos del techo de la banda cambiaria vigente.

LA MIRADA DEL FMI

El fortalecimiento de las reservas se produce en la antesala de una nueva revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI). En las próximas semanas se espera el arribo de una misión técnica del organismo para evaluar el cumplimiento de las metas acordadas con el equipo económico, entre las que se destaca la acumulación de divisas.

Cabe recordar que el FMI había modificado el objetivo de reservas, fijando una meta de USD 2.600 millones negativos para el cuarto trimestre de 2025, que en principio no se habría alcanzado, por lo que no se descarta la posibilidad de un waiver. Sin embargo, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, elogió el inicio de año del Gobierno argentino en materia cambiaria.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

