Asume el nuevo Directorio de Banco Provincia

Luego de la publicación en el Boletín Oficial, quedó formalizado el nuevo Directorio de Banco Provincia. Con su nueva conformación, que establece la creación de la Sindicatura y el Consejo Asesor, el órgano de gobierno de la entidad "incorpora mejores prácticas de gobernanza, transparencia y control interno, alineadas con estándares nacionales e internacionales", señala el comunicado.

El nuevo Directorio continúa encabezado por el economista Juan Cuattromo, quien preside la entidad desde diciembre de 2019. Los directores son: Marcelo Daletto, Alejandro Formento, Carlos Moreno, Carlos Orsingher, Carlos Osuna, Julio Pereyra, Fernando Ranzini, Martín Rodríguez y Fernando Rozas. La Sindicatura está integrada por Gabriela Demaría y Laura González; mientras que el Consejo Asesor quedó conformado por: Sergio Bordoni, Fernando Pérez y Adrián Urreli.

La incorporación de la figura de la Sindicatura coloca a la banca pública bonaerense en línea con otras entidades financieras públicas de relevancia nacional, como el Banco Central y el Banco Nación. Las dos síndicas designadas por la Legislatura bonaerense tendrán a su cargo la fiscalización y supervisión permanente de la gestión del banco, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente, fortalecer los mecanismos de control interno y resguardar el patrimonio público, reforzando así la transparencia y la rendición de cuentas de la entidad.

Asimismo, la creación del Consejo Asesor responde a la magnitud y diversidad de la provincia de Buenos Aires, que por su extensión territorial, heterogeneidad productiva y una población comparable a la de un país, requiere ampliar los espacios de representación institucional. Este ámbito permite enriquecer la toma de decisiones del Directorio, al incorporar miradas y aportes de distintas regiones de la provincia y de diversos espacios políticos para fortalecer el carácter plural, federal y democrático del gobierno del banco.

La modificación en la estructura del Directorio fue aprobada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el pasado 4 de diciembre, cuando se modificó la Carta Orgánica de la entidad.