Política y Economía

La nueva conformación establece la creación de la Sindicatura y el Consejo Asesor

Asume el nuevo Directorio de Banco Provincia
21 de Enero de 2026 | 13:02

Luego de la publicación en el Boletín Oficial, quedó formalizado el nuevo Directorio de Banco Provincia. Con su nueva conformación, que establece la creación de la Sindicatura y el Consejo Asesor, el órgano de gobierno de la entidad "incorpora mejores prácticas de gobernanza, transparencia y control interno, alineadas con estándares nacionales e internacionales", señala el comunicado.

El nuevo Directorio continúa encabezado por el economista Juan Cuattromo, quien preside la entidad desde diciembre de 2019. Los directores son: Marcelo Daletto, Alejandro Formento, Carlos Moreno, Carlos Orsingher, Carlos Osuna, Julio Pereyra, Fernando Ranzini, Martín Rodríguez y Fernando Rozas. La Sindicatura está integrada por Gabriela Demaría y Laura González; mientras que el Consejo Asesor quedó conformado por: Sergio Bordoni, Fernando Pérez y Adrián Urreli.

La incorporación de la figura de la Sindicatura coloca a la banca pública bonaerense en línea con otras entidades financieras públicas de relevancia nacional, como el Banco Central y el Banco Nación. Las dos síndicas designadas por la Legislatura bonaerense tendrán a su cargo la fiscalización y supervisión permanente de la gestión del banco, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente, fortalecer los mecanismos de control interno y resguardar el patrimonio público, reforzando así la transparencia y la rendición de cuentas de la entidad.

Asimismo, la creación del Consejo Asesor responde a la magnitud y diversidad de la provincia de Buenos Aires, que por su extensión territorial, heterogeneidad productiva y una población comparable a la de un país, requiere ampliar los espacios de representación institucional. Este ámbito permite enriquecer la toma de decisiones del Directorio, al incorporar miradas y aportes de distintas regiones de la provincia y de diversos espacios políticos para fortalecer el carácter plural, federal y democrático del gobierno del banco.

La modificación en la estructura del Directorio fue aprobada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el pasado 4 de diciembre, cuando se modificó la Carta Orgánica de la entidad.

