Una viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: la descubrieron por sus huellas dactilares

En junio de 2025, la víctima sufrió el robo de sus pertenencias en su departamento luego de perder el conocimiento.
La Policía de la Ciudad detuvo a una mujer de 24 años tras un allanamiento realizado en el barrio de Villa Urquiza, en el marco de una investigación por robos bajo la modalidad “viuda negra”.
El procedimiento se llevó a cabo en un departamento ubicado sobre la calle Valdenegro al 3400, donde la imputada fue detenida por efectivos de la División Investigaciones Comunales 11, luego de una exhaustiva investigación. Además, se secuestraron tres celulares, una cámara y tres remeras, junto con dos sedantes.
La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 1 de junio de 2025, cuando un hombre llevó a su domicilio situado en la calle Nogoyá al 2400 a una mujer que había conocido a través de una aplicación de citas.
Tras compartir bebidas alcohólicas, la víctima perdió el conocimiento y, al despertar, constató que la mujer ya no se encontraba en el lugar y que le habían sustraído diversas pertenencias.
A partir del análisis de cámaras, los investigadores lograron identificar a la mujer involucrada, quien habría ingresado al domicilio junto a otros hombres para cometer el robo.
Luego, personal de la Superintendencia de Policía Científica tuvo un rol importante para el esclarecimiento de la causa a través del análisis de los rastros levantados en el lugar en donde una huella dactilar permitió avanzar en la identificación de la imputada, cuyos perfiles en redes sociales coincidían con las imágenes registradas.
La huella de la viuda negra fue levantada de las copas de vidrio utilizadas esa noche, en un vaso de vidrio y en dos latas de energizantes, a partir de un minucioso trabajo del personal.
Esos datos fueron entregados a la sección AFIS, dependiente de la División Identificaciones Papiloscópicas, cuyos resultados arrojaron la identidad de la delincuente a través del cruzamiento de datos con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad.
El paso siguiente fue la identificación del domicilio donde estaba residiendo, ya que para evadir a los agentes se mudaba con frecuencia. Sin embargo, gracias a los trabajos se comprobó que se encontraba en una vivienda del barrio de Villa Urquiza, donde finalmente fue hallada y detenida.
En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, Secretaría N°133, de la Dra. Turner, que labró actuaciones por robo en poblado y en banda.
