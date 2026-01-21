Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia
El prodigio argentino Faustino Oro, con apenas 12 años, continúa su excelente campaña en el Challengers del tradicional torneo Tata Steel Chess que se desarrolla en Wijk aan Zee, Países Bajos. En la cuarta ronda del certamen, Oro consiguió otra victoria contundente al imponerse con blancas sobre la maestra internacional neerlandesa Eline Roebers (2398 de ELO), actual campeona femenina de ese país y figura destacada del ajedrez europeo. Con este triunfo, el joven argentino mantiene su invicto y se afirma como uno de los escoltas en las posiciones del Challengers.
Antes de este triunfo, Oro había empezado la competencia con un empate frente al serbio Velimir Ivic (2638), una victoria contundente ante el local Erwin L’Ami (2634) y un empate frente a la gran maestra kazaja Bibisara Assaubayeva (2497), triple campeona mundial de blitz.
Gracias a su rendimiento, suma tres puntos tras cuatro rondas y se mantiene muy cerca de la cima de la tabla en uno de los torneos más exigentes del calendario internacional de ajedrez, donde participan tanto grandes maestros consagrados como jóvenes promesas.
Más allá de sus resultados, Oro también ha destacado por su juego sólido y maduro, adaptándose con rapidez al ritmo de competencia clásico y mostrando un nivel de concentración poco habitual para su edad.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
