Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Deportes

Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo

Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo
21 de Enero de 2026 | 08:23

Escuchar esta nota

El prodigio argentino Faustino Oro, con apenas 12 años, continúa su excelente campaña en el Challengers del tradicional torneo Tata Steel Chess que se desarrolla en Wijk aan Zee, Países Bajos. En la cuarta ronda del certamen, Oro consiguió otra victoria contundente al imponerse con blancas sobre la maestra internacional neerlandesa Eline Roebers (2398 de ELO), actual campeona femenina de ese país y figura destacada del ajedrez europeo. Con este triunfo, el joven argentino mantiene su invicto y se afirma como uno de los escoltas en las posiciones del Challengers. 

Antes de este triunfo, Oro había empezado la competencia con un empate frente al serbio Velimir Ivic (2638), una victoria contundente ante el local Erwin L’Ami (2634) y un empate frente a la gran maestra kazaja Bibisara Assaubayeva (2497), triple campeona mundial de blitz.

Gracias a su rendimiento, suma tres puntos tras cuatro rondas y se mantiene muy cerca de la cima de la tabla en uno de los torneos más exigentes del calendario internacional de ajedrez, donde participan tanto grandes maestros consagrados como jóvenes promesas.

Más allá de sus resultados, Oro también ha destacado por su juego sólido y maduro, adaptándose con rapidez al ritmo de competencia clásico y mostrando un nivel de concentración poco habitual para su edad. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

Giro en la causa AFA: nuevo juez y crece la polémica

La reacción de Carrió: “Pacto del Gobierno con Massa”

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

Juez rechazó millonaria reparación económica

Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa

Cuenta con los refuerzos
Últimas noticias de Deportes

De ser joya de Estudiantes y vendido al Manchester City a ser refuerzo de Colón: Darío Sarmiento es Sabalero

El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia

Rampla Juniors necesita que vendan a Cristian Medina para pagar sueldos y apuran al "Patrón Foster"

VIDEO.- Bellingham "borracho" de alegría, el enojo de "Lautoro" y más perlitas de la Champions League
La Ciudad
Protesta en la Gobernación y caos de tránsito
Reclamo por un pozo "gigante" en el asfalto en 55 entre 9 y 10
Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
Espectáculos
Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
Fin del amor: se separaron Gonzalo Valenzuela y Kika Silva, dos años de casados   
Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"
Ayelén Agustina Soplan, la amiga de Morena Rial, detenida en Costa del Este: está acusada de robo 
Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro
Policiales
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
VIDEO. Insólito: un subcomisario de la Policía Federal conducía borracho un patrullero en la Ruta 12
La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo
“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito
Revelan oscuros mensajes en la causa del Senado
Política y Economía
Alerta sindical por la suspensión de trenes de pasajeros y el riesgo de cierres históricos
Cayó 7,2% el tránsito a la Costa Atlántica en la primera quincena de enero
Milei se reunió en Davos con ejecutivos de bancos y empresas antes de dar su discurso
Mar del Plata lanzó un relevamiento para medir la marcha de la temporada
Desde el Gobierno le respondieron a un diputado denunciante

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla