Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Milei se reunió en Davos con ejecutivos de bancos y empresas antes de dar su discurso

Está previsto que hable cerca del mediodía

Milei se reunió en Davos con ejecutivos de bancos y empresas antes de dar su discurso
21 de Enero de 2026 | 09:39

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei puso en marcha su agenda en Davos, donde se reunió con CEO‘s de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin, en la previa a su exposición en el Foro Económico que tendrá lugar hoy.

El mandatario saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters en un intercambio que duró algunos minutos, y luego disertó en el Country Strategy Dialogue on Argentina ante CEO’s globales, en el marco del Foro Económico Mundial.

Asimismo, asistió a un encuentro con autoridades de bancos y firmas financieras globales que contó con la participación de la directora Ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson, el chairman de BTG Pactual, André Esteves, el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg, la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord, la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett, y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

El jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno.

La agenda continuará con la actividad central de la visita programada para las 11:45 cuando pronuncie su discurso en el Foro Económico de Davos que se celebra bajo el lema “El espíritu del diálogo”.

Mañana está previsto que participe de la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como actividades finales, Milei brindará una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

