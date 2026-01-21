El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia
El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia
Protesta, bombas de estruendo y caos de tránsito en la Gobernación
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Milei se reunió en Davos con ejecutivos de bancos y empresas antes de dar su discurso
Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo
La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo
Reclamo por un pozo "gigante" en el asfalto en 55 entre 9 y 10
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito
VIDEO.- Bellingham "borracho" de alegría, el enojo de "Lautoro" y más perlitas de la Champions League
Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000
Proliferación de ratas y alerta en la Región por enfermedades derivadas
Ayelén Agustina Soplan, la amiga de Morena Rial, detenida en Costa del Este: está acusada de robo
Milei en Davos: defenderá el ajuste y su alineamiento con EE UU
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Está previsto que hable cerca del mediodía
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei puso en marcha su agenda en Davos, donde se reunió con CEO‘s de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin, en la previa a su exposición en el Foro Económico que tendrá lugar hoy.
El mandatario saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters en un intercambio que duró algunos minutos, y luego disertó en el Country Strategy Dialogue on Argentina ante CEO’s globales, en el marco del Foro Económico Mundial.
Asimismo, asistió a un encuentro con autoridades de bancos y firmas financieras globales que contó con la participación de la directora Ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson, el chairman de BTG Pactual, André Esteves, el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg, la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord, la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett, y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.
El jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno.
La agenda continuará con la actividad central de la visita programada para las 11:45 cuando pronuncie su discurso en el Foro Económico de Davos que se celebra bajo el lema “El espíritu del diálogo”.
Mañana está previsto que participe de la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como actividades finales, Milei brindará una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.
LE PUEDE INTERESAR
Mar del Plata lanzó un relevamiento para medir la marcha de la temporada
LE PUEDE INTERESAR
Desde el Gobierno le respondieron a un diputado denunciante
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí