El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia

El tenista de La Plata se impuso al británico Arthur Fery por 7-6(4), 6-1 y 6-3 para acceder a la tercera ronda del primer grand slam del año
El tenista platense Tomás Etcheverry consiguió un sólido triunfo ante el británico Arthur Fery para meterse en la tercera ronda del Abierto de Australia, donde se enfrentará con el kazajo Aleksandr Bublik (10°).
Etcheverry, quien actualmente ocupa el puesto número 62 del ranking ATP, se impuso por 7-6(4), 6-1 y 6-3 en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 44 minutos.
El partido comenzó muy parejo, incluso con Fery consiguiendo un quiebre en el tercer game para tomar una rápida ventaja. Sin embargo, Etcheverry se recuperó rápidamente y en el siguiente turno de saque del británico se puso nuevamente dos iguales.
Luego fue todo muy parejo y el primer set debió definirse en el tie-break, donde Etcheverry impuso condiciones para quedarse con la “muerte súbita” por 7-4.
Ya en el segundo parcial, Etcheverry se mostró mucho más confiado y pasó por arriba a su oponente, a quien derrotó con un sólido 6-1 para empezar a encaminar su victoria.
Finalmente, en el tercer set a Etcheverry le alcanzó con un solo quiebre para conseguir una ventaja que sería definitiva.
Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo
De esta manera, el platense se metió en la tercera ronda, donde no la tendrá para nada fácil ante Bublik, quien hace pocas semanas se quedó con el título en el ATP 250 de Hong Kong para meterse por primera vez en su carrera en el top 10 del ranking ATP.
El kazajo, que es uno de los candidatos a llegar hasta las instancias finales de este Abierto de Australia, está demostrando un gran nivel, ya que en las ronda previas ganó sus partidos sin ceder sets.
Etcheverry no fue el único argentino que se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia. Más temprano, durante la noche de este martes, también lo había conseguido Francisco Cerúndolo (18°), quien derrotó en una muy sólida presentación al bosnio Damir Dzumhur.
Por otra parte, Thiago Tirante cayó en sets corridos contra el estadounidense Tommy Paul (19°), mientras que Francisco Comesaña está jugando con el también norteamericano Frances Tiafoe y no la pasa para nada bien.
El último argentino que disputará su partido correspondiente a la segunda ronda del Abierto de Australia será Sebastián Báez, quien tendrá un interesante cruce frente al ítalo-argentino Luciano Darderi (22°) a partir de las 21.
