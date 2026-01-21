Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”

La conductora Sabrina Rojas volvió a encender la polémica al criticar nuevamente a Griselda Siciliani por su postura frente a las infidelidades de Luciano Castro y su “discurso de sororidad”.

La modelo lanzó durísimas declaraciones que pusieron en tela de juicio la moral de la actriz y recordaron viejos conflictos de sus vínculos pasados.

Rojas volvió a referirse al tema del momento en Bondi, el streaming que comparte con Ángel de Brito, recordando el trato mediático que recibió cuando ella era pareja de Castro: “Luciano metió los cuernos y es 'pobre, ay, tal vez'. A mí cuando me metieron los cuernos era 'cornuda, ¿qué opinás que sos cornuda?'. Me hicieron mierda”.

La modelo no dudó en cuestionar la actitud de Moria Casán, quien buscó “cuidar” la imagen de la pareja de Castro y Siciliani en su ciclo matutino, ya que mantienen una relación de amistad, pero defenestró a Lali Espósito y Pedro Rosemblat tras su reciente compromiso.

“Y para mí, tal vez, no tener principios es meterte todo el tiempo con tipos casados”, sentenció Rojas.

Aunque reconoció que el hombre es el verdadero culpable, no le sacó culpa a Siciliani: "Te puede pasar que te enamores alguna vez de un casado, pero cuando es todo a la vez y repetís la misma... es porque las mujeres te chupan un huevo".

"Hay una cosa de no sororidad... que levantamos el pañuelo verde y la sororidad, pero después hacés esto", concluyó, recordando el pasado “de amante” de la actriz