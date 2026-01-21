Milei, durante su discurso en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"
Milei, durante su discurso en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"
Expectativa en el Pincha: los clubes pidieron amnistía y ahora define el Tribunal de Disciplina
VIDEO.-Trabajadores del Astillero cortaron el tránsito en la Gobernación en rechazo a la propuesta salarial
Por la crisis, hoy cierra un histórico almacen de La Plata que estuvo abierto durante 70 años
Secuestran decenas de motos tras una denuncia por picadas ilegales en el predio de un hipermercado de La Plata
El reconocido hincha de Gimnasia y sobrino del Loco Fierro murió tras ser atacado por avispas
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Fuerte choque en cadena produjo caos de tránsito en la Autopista Buenos Aires–La Plata
Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad
Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"
El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo
Una viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: la descubrieron por sus huellas dactilares
La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo
Reclamo por un pozo "gigante" en el asfalto en 55 entre 9 y 10
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un siniestro vial sin personas lesionadas se registró este miércoles por la mañana en la Autopista Buenos Aires–La Plata, a la altura del kilómetro 42 en sentido ascendente, donde tres vehículos protagonizaron un choque en cadena.
Según informaron fuentes de Seguridad Vial en exclusiva a EL DÍA, por motivos que aún se intentan establecer, un automóvil Volkswagen Vento colisionó contra una Peugeot Partner, que a su vez impactó por alcance a una Ford Courier. A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los conductores resultó herido.
Al lugar acudió una ambulancia del servicio de emergencias, cuyo personal médico asistió de manera preventiva a los involucrados, sin necesidad de realizar traslados a centros de salud. El hecho dejó únicamente daños materiales.
Personal policial trabajó en la zona para ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes. Tras las tareas de rigor, el tránsito fue normalizado y la traza quedó completamente liberada.
Por último, la intervención estuvo a cargo de la comisaría Segunda de Ensenada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí