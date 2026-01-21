Fuerte choque en cadena produjo caos de tránsito en la Autopista Buenos Aires - La Plata

Un siniestro vial sin personas lesionadas se registró este miércoles por la mañana en la Autopista Buenos Aires–La Plata, a la altura del kilómetro 42 en sentido ascendente, donde tres vehículos protagonizaron un choque en cadena.

Según informaron fuentes de Seguridad Vial en exclusiva a EL DÍA, por motivos que aún se intentan establecer, un automóvil Volkswagen Vento colisionó contra una Peugeot Partner, que a su vez impactó por alcance a una Ford Courier. A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los conductores resultó herido.

Al lugar acudió una ambulancia del servicio de emergencias, cuyo personal médico asistió de manera preventiva a los involucrados, sin necesidad de realizar traslados a centros de salud. El hecho dejó únicamente daños materiales.

Personal policial trabajó en la zona para ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes. Tras las tareas de rigor, el tránsito fue normalizado y la traza quedó completamente liberada.

Por último, la intervención estuvo a cargo de la comisaría Segunda de Ensenada.