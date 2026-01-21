La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

La Plata volvió a vivir una jornada marcada por el fuego, el miedo y un fuerte despliegue de emergencia que mantuvo en vilo a cientos de vecinos. El episodio más grave se registró en 33 entre 3 y 4, donde un incendio de gran magnitud en un depósito de baños químicos obligó a evacuar casi toda una manzana y tiñó el cielo con densas columnas de humo negro visibles desde varios puntos de la ciudad.

El siniestro se desató en un predio ubicado en Barrio Norte, donde funciona un depósito y lavadero de baños químicos. Las primeras alertas comenzaron a llegar al sistema de emergencias cuando una espesa humareda oscura se elevó con rapidez, generando temor y alarma generalizada.

Al confirmarse el foco ígneo en el interior del depósito, se activó un importante operativo que incluyó varias dotaciones de bomberos, divisiones especiales ante la posibilidad de rescates, móviles policiales y personal municipal que dispuso cortes de tránsito y tareas preventivas. La cercanía del predio con viviendas, edificios y otras instalaciones sensibles obligó a actuar con extrema rapidez.

Como medida de prevención, fueron evacuados vecinos de las calles 33, entre 3 y 4. El depósito -según relataron frentistas- se extiende hasta el pulmón de manzana, lo que provocó que prácticamente toda la cuadra se viera afectada y que familias enteras debieran abandonar sus hogares de manera repentina. Recién cerca de las 20, y una vez controlado el fuego, los vecinos comenzaron a regresar de forma paulatina.

Otro incendio forestal generó alarma en Lisandro Olmos / EL DIA

Fuentes confirmaron que en el lugar funciona una empresa de razón social “Farsan” y que el incendio se propagó dentro de un edificio “sin terminar”, alcanzando a unos 40 baños químicos. Si bien no hubo heridos entre los empleados, el episodio encendió múltiples alarmas por las condiciones en las que operaría el predio.

En contacto con EL DIA, vecinos renovaron viejos reclamos y denunciaron irregularidades que, aseguran, vienen advirtiendo desde hace años. “Años y años haciendo denuncias a la Municipalidad y nada. Es un depósito y lavadero de baños químicos”, señalaron. También advirtieron que los últimos pisos del inmueble estarían apuntalados por peligro de derrumbe y que el lugar estaría conectado de manera irregular a la red eléctrica de edificios linderos.

La tensión aumentó aún más al confirmarse que, a pocos metros del foco del incendio, funciona un depósito de vehículos oficiales de Vialidad provincial, donde hay tanques de combustible y otros elementos inflamables.

El episodio trajo a la memoria de muchos platenses otros incendios de alto impacto registrados en la ciudad. Entre ellos, el ocurrido el 16 de junio de 2025 en la esquina de diagonal 77 y 48, donde un depósito de electrodomésticos quedó envuelto en llamas y provocó destrozos en toda una manzana. También se inscribe en una preocupante seguidilla de siniestros extremos, algunos con saldo trágico, como el incendio ocurrido a comienzos de este 2026 en Los Hornos, donde murieron una mujer y sus dos hijas.

Pero la jornada no terminó allí. Horas antes, otro incendio forestal había generado alarma en Olmos, a metros de la fábrica Mafisa. El fuego se inició en una zona de pastizales sobre 185, entre 47 y 52, y demandó el trabajo de al menos cuatro dotaciones de bomberos durante más de dos horas.

En Parque Sicardi un incendio destruyó por completo un espacio gastronómico ubicado sobre calle 20 y 663. El lugar quedó devastado y una persona resultó herida.