Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Policiales |SIRENAS, COLUMNAS DE HUMO NEGRO Y CALLES CORTADAS MARCARON LA JORNADA EN BARRIO NORTE

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

El episodio más grave se registró en un depósito de baños químicos ubicado en 33 entre 3 y 4, que obligó a desalojar viviendas y desplegar un amplio operativo. El drama continuó en Olmos y en Parque Sicardi

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Las llamas se apoderaron del depósito de baños químicos / EL DIA

RUDY CASTILLO
Por RUDY CASTILLO

21 de Enero de 2026 | 03:20
Edición impresa

La Plata volvió a vivir una jornada marcada por el fuego, el miedo y un fuerte despliegue de emergencia que mantuvo en vilo a cientos de vecinos. El episodio más grave se registró en 33 entre 3 y 4, donde un incendio de gran magnitud en un depósito de baños químicos obligó a evacuar casi toda una manzana y tiñó el cielo con densas columnas de humo negro visibles desde varios puntos de la ciudad.

El siniestro se desató en un predio ubicado en Barrio Norte, donde funciona un depósito y lavadero de baños químicos. Las primeras alertas comenzaron a llegar al sistema de emergencias cuando una espesa humareda oscura se elevó con rapidez, generando temor y alarma generalizada.

Al confirmarse el foco ígneo en el interior del depósito, se activó un importante operativo que incluyó varias dotaciones de bomberos, divisiones especiales ante la posibilidad de rescates, móviles policiales y personal municipal que dispuso cortes de tránsito y tareas preventivas. La cercanía del predio con viviendas, edificios y otras instalaciones sensibles obligó a actuar con extrema rapidez.

Como medida de prevención, fueron evacuados vecinos de las calles 33, entre 3 y 4. El depósito -según relataron frentistas- se extiende hasta el pulmón de manzana, lo que provocó que prácticamente toda la cuadra se viera afectada y que familias enteras debieran abandonar sus hogares de manera repentina. Recién cerca de las 20, y una vez controlado el fuego, los vecinos comenzaron a regresar de forma paulatina.

Otro incendio forestal generó alarma en Lisandro Olmos / EL DIA

LE PUEDE INTERESAR

“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito

LE PUEDE INTERESAR

Revelan oscuros mensajes en la causa del Senado

Fuentes confirmaron que en el lugar funciona una empresa de razón social “Farsan” y que el incendio se propagó dentro de un edificio “sin terminar”, alcanzando a unos 40 baños químicos. Si bien no hubo heridos entre los empleados, el episodio encendió múltiples alarmas por las condiciones en las que operaría el predio.

En contacto con EL DIA, vecinos renovaron viejos reclamos y denunciaron irregularidades que, aseguran, vienen advirtiendo desde hace años. “Años y años haciendo denuncias a la Municipalidad y nada. Es un depósito y lavadero de baños químicos”, señalaron. También advirtieron que los últimos pisos del inmueble estarían apuntalados por peligro de derrumbe y que el lugar estaría conectado de manera irregular a la red eléctrica de edificios linderos.

La tensión aumentó aún más al confirmarse que, a pocos metros del foco del incendio, funciona un depósito de vehículos oficiales de Vialidad provincial, donde hay tanques de combustible y otros elementos inflamables.

El episodio trajo a la memoria de muchos platenses otros incendios de alto impacto registrados en la ciudad. Entre ellos, el ocurrido el 16 de junio de 2025 en la esquina de diagonal 77 y 48, donde un depósito de electrodomésticos quedó envuelto en llamas y provocó destrozos en toda una manzana. También se inscribe en una preocupante seguidilla de siniestros extremos, algunos con saldo trágico, como el incendio ocurrido a comienzos de este 2026 en Los Hornos, donde murieron una mujer y sus dos hijas.

Pero la jornada no terminó allí. Horas antes, otro incendio forestal había generado alarma en Olmos, a metros de la fábrica Mafisa. El fuego se inició en una zona de pastizales sobre 185, entre 47 y 52, y demandó el trabajo de al menos cuatro dotaciones de bomberos durante más de dos horas.

En Parque Sicardi un incendio destruyó por completo un espacio gastronómico ubicado sobre calle 20 y 663. El lugar quedó devastado y una persona resultó herida.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Las llamas se apoderaron del depósito de baños químicos / EL DIA

Otro incendio forestal generó alarma en Lisandro Olmos / EL DIA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados

"No podemos dormir" y "no queda una casa sin robar": un barrio de La Plata rendido ante el delito

La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes

La designación del árbitro para el debut de Estudiantes generó bronca: un antecedente con escándalo

“Bomba sanitaria” en el Río de la Plata: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal

IPS confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses

"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles

El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
+ Leidas

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

A Eros Mancuso, el segundo refuerzo, lo esperan en el Country con los brazos abiertos

Cuenta con los refuerzos

Marruecos pretende impugnar el éxito de Senegal

Boca sin refuerzos y Riquelme en la mira

El Lobo se prepara con Errecalde en Estancia Chica

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

Trump y Groenlandia: el riesgo de dinamitar las alianzas que forjaron el siglo XX
Últimas noticias de Policiales

“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito

Revelan oscuros mensajes en la causa del Senado

La advertencia a ladrones que expone el hartazgo

Golpe al robo de motos: desmantelan un taller
La Ciudad
Kioscos en La Plata: en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
La vida en las aulas de Harvard contada por un joven prodigio
Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000
Fuerte crecimiento anual de las escrituraciones en la Provincia
Deportes
Cuenta con los refuerzos
Para Martínez “hay buenas sensaciones”
El Lobo se prepara con Errecalde en Estancia Chica
Rey Hilfer será el árbitro del debut ante Racing
¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía
Información General
Caída en el turismo Cien mil autos menos a la Costa
Hallan un colmillo fósil de un metro y medio de largo en la costa de Miramar
Una avioneta aterrizó de emergencia en la ruta 56
Aterrizaje de emergencia en plena ruta rumbo a la Costa: una avioneta sorprendió a los automovilistas cerca de Pinamar
De dar consejos a abusar menores: una terapeuta y una influencer que tenían un "campo de concentración" en su casa
Espectáculos
La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes
Willem Dafoe llega a Buenos Aires para presentar la película que realizó con un cineasta argentino
Murió Adela Gleijer, actriz de "Verano del 98 y "Sos mi vida"
A sus 64 años, murió la actriz Gaby Ferrero
Otra disputa entre Caniggia y Mariana Nannis: él la denunció por falso testimonio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla