Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre fue detenido tras intentar matar a un pastor

Un violento episodio se registró en las últimas horas en una iglesia ubicada en la zona de la avenida 7 entre 82 y 83, en la localidad de Villa Elvira, donde un hombre fue aprehendido luego de atacar con un arma blanca al pastor del lugar.
Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Octava tomó conocimiento del hecho a través de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto armado con una cuchilla dentro del templo, con aparentes intenciones de agredir al referente religioso.
Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos hombres forcejeando en el suelo, uno de ellos portando una cuchilla tipo carnicero. De inmediato, los policías lograron desarmar y reducir al agresor, procediendo a su aprehensión.
La víctima, un hombre de 52 años y pastor de la iglesia, presentaba una lesión en uno de sus hombros, aunque se determinó que la herida no revestía gravedad. De acuerdo a su testimonio, el atacante —una persona que suele concurrir al templo— habría extraído el cuchillo sin mediar motivo aparente, amenazándolo de muerte, lo que derivó en un intento de defensa para evitar que continuara con la agresión.
La causa fue caratulada como “lesiones” y quedó a cargo de la UFI Nº 7 de La Plata, que dispuso en primera instancia la realización de una evaluación psiquiátrica al aprehendido antes de resolver su situación procesal. El arma blanca utilizada en el ataque fue incautada.
