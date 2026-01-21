Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia

Es para determinar si respeta los tratados del bloque

21 de Enero de 2026 | 09:55

El Parlamento Europeo remitió hoy a la justicia del bloque el acuerdo de libre comercio firmado por la Unión Europea (UE) con el Mercosur, tras una votación celebrada en Estrasburgo.

La decisión, adoptada por 334 votos a favor y 324 en contra, significa que el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque de los 27.

"Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas", criticó un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill.

Esta decisión posterga varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea puede no obstante implementarlo de forma provisional.

Frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, agricultores con sus tractores reunidos antes de la votación estallaron en una explosión de festejo. "Podemos estar orgullosos (...). Estamos entusiasmados, llevamos meses y meses, años, trabajando en este tema", dijo Quentin Le Guillous, secretario general de la organización francesa Jóvenes Agricultores.

Minutos más tarde el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, celebró la decisión de los eurodiputados y consideró que la Eurocámara "se expresó en coherencia con la posición" de Francia. "Francia asume el decir 'no' cuando hace falta, y a menudo la historia le da la razón", comentó. Francia encabezó la resistencia al acuerdo por sus consecuencias para el sector agrícola francés.

En tanto el jefe del gobierno de Alemania, Friedrich Merz, sostuvo en la red X que el Parlamento "fracasó en reconocer la situación geopolítica" y pidió la aplicación provisional del acuerdo.

Después de más de 25 años de negociaciones, la UE y el Mercosur firmaron el 17 de enero en Asunción el acuerdo que crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. El tratado elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y licores europeos a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, fundadores del Mercosur. A cambio facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja.

