El Mundo

Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"

Fue durante su discurso en Davos, donde planteó "volver a discutir la adquisición" del territorio

21 de Enero de 2026 | 11:29

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió hoy en Davos "negociaciones inmediatas" para comprar Groenlandia y aseguró que no usará la fuerza para ampararse de este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

"Sólo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo", afirmó en el Foro Económico Mundial, la reunión anual de la élite económica y política mundial.

"Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia", aseguró, pese a que Dinamarca ha reiterado que no está en venta, y prometió "no usar la fuerza" para tomar la isla.

"Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré (...) probablemente esta sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza", aseguró, y agregó: "No tengo necesidad de utilizar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza".

En su discurso también se refirió a Venezuela y dijo que sus dirigentes se han mostrado "muy, muy listos" al negociar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y que será juzgado en Nueva York. "Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos", afirmó. "Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados", añadió.

