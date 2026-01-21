AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

La ratificación de Adrián González Charvay como el encargado de investigar los secretos detrás de la mansión de Pilar vinculada a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a colocar al juez federal de Campana en el centro de las conversaciones en los pasillos de tribunales. La resolución de la Cámara Federal de San Martín terminó por darle la razón en una disputa de competencia donde el magistrado se encontraba prácticamente solo, defendiendo la territorialidad del caso frente a la resistencia de sus pares del fuero penal económico y hasta de los fiscales de su propia zona.

En algunos sectores judiciales interpretaron este empeño como una maniobra poco clara para retener el control de la causa. Pero en el entorno de Charvay sostienen que su planteo fue estrictamente técnico, basándose en que el expediente debe tramitarse allí donde está físicamente el inmueble y no en la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino.

Este perfil "combativo" no es una novedad para quienes siguen de cerca su trayectoria desde que tomó las riendas del juzgado en 2015, tras una larga subrogancia iniciada con la salida de Federico Faggionato Márquez. A lo largo de los años, Charvay construyó una identidad profesional que oscila entre el investigador audaz que encabeza operativos contra el narcotráfico y el juez que no teme rozar los cables de alta tensión de la política local. Sus detractores suelen señalar sus supuestas terminales de poder en los municipios de la zona norte, pero lo cierto es que sus decisiones judiciales golpearon a figuras de casi todos los colores partidarios, desdibujando cualquier etiqueta de favoritismo.

Un ejemplo claro de esta falta de prejuicios ideológicos a la hora de firmar expedientes se vio en noviembre pasado, cuando procesó por lavado de dinero al entonces ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio, dictándole un embargo millonario que dejó sin argumentos a quienes lo vinculaban con el massismo.

De la misma manera, el juez fue quien selló el destino judicial de Nicolás Ducoté, el exintendente macrista de Pilar, al elevar a juicio una causa por desvíos en la obra pública. Esa aparente imparcialidad se completa con fallos que favorecieron al actual jefe comunal, Federico Achával, en su disputa contra el gobierno nacional por el cobro de tasas municipales, demostrando una autonomía que incomoda tanto a propios como a ajenos.

En el terreno del crimen organizado, su jurisdicción es crítica por su ubicación estratégica cerca de los puertos y rutas fluviales, lo que lo llevó a adoptar un estilo de gestión muy personalista. A diferencia de otros magistrados que delegan la instrucción en las fiscalías, Charvay suele ponerse al frente de las pesquisas de narcotráfico, acumulando en su historial casos de gran escala como el emblemático operativo "Bobinas Blancas" o las recientes interceptaciones de cargamentos de droga que intentaban salir hacia el exterior desde los muelles de Zárate.

Su formación profesional explica, en parte, esa ductilidad para moverse en aguas turbulentas, ya que se moldeó bajo la influencia de figuras determinantes de la justicia federal argentina.

Sus primeros pasos los dio en la década del noventa en San Isidro, trabajando para el polémico Roberto Marquevich en épocas de máxima exposición mediática. Allí compartió tribunales con Sandra Arroyo Salgado, un vínculo que más tarde lo llevaría a colaborar estrechamente con Alberto Nisman en la Unidad Fiscal AMIA, donde durante tres años se sumergió en la complejidad de la investigación del atentado a la mutual judía antes de pasar por la Defensoría General.

Con la llegada del caso de la mansión de Pilar a sus manos, Adrián González Charvay retoma protagonismo en la escena judicial. Habiendo procesado en su momento a figuras de la talla del represor Luis Patti y gestionado causas de alto impacto social como el crimen de Matías Berardi, el magistrado ahora asume este nuevo desafío con el respaldo de la Cámara pero bajo la vigilancia constante de una justicia federal que nunca termina de confiar del todo en los jueces que operan fuera de los límites de Comodoro Py.