Secuestran decenas de motos tras una denuncia por picadas ilegales en el predio de un hipermercado de La Plata

Un despliegue de control nocturno terminó con el cese de carreras clandestinas en la zona del hipermercado ChangoMás en la localidad de Ringuelet.

El operativo, iniciado durante la madrugada, fue encabezado por la Dirección de Operaciones GUP de La Plata tras recibir alertas sobre un grupo de motociclistas que realizaba maniobras peligrosas y pruebas de velocidad en las inmediaciones del predio comercial.

Al intervenir en el lugar, los agentes procedieron a fiscalizar a los conductores presentes. Como resultado de las inspecciones, se identificaron siete motocicletas que no cumplían con las normativas vigentes o carecían de la documentación obligatoria, por lo cual fueron incautadas y derivadas al Polo de Seguridad local para su custodia.

Según se reportó, fueron incautados unos 40 moto-vehículos. Además se investiga si los participantes de esa actividad clandestina se convocaban a través de grupos de WhatsApp y Telegram.

La intervención no fue aislada, ya que requirió un trabajo conjunto entre distintas fuerzas. El procedimiento se llevó a cabo con el respaldo estratégico de la Policía Motorizada y el despliegue de diversos móviles operativos, asegurando así el orden en un sector frecuentado por este tipo de concentraciones prohibidas.