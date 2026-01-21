Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata

Este miércoles se llevó a cabo en La Plata la apertura de sobres de la licitación pública Nº 42/2026, destinada a definir las empresas que prestarán el servicio de transporte público de pasajeros en colectivo durante los próximos 12 años en el partido. El acto se realizó en el Palacio Municipal y contó con la participación del intendente interino, Pablo Elías.

Según se informó, según las zonas recibieron propuestas de estas empresas:

Zona OESTE: 9 de Julio S.A. y Unión Platense SRL.

Zona SUR: Unión Platense, Fuerte Barragán (UT) y 9 de Julio S.A.

Zona NORTE: Unión Platense S.R.L.

Zona ESTE: Expreso La Plata Buenos Aires SA

De acuerdo con el cronograma establecido, se estima que dentro de los próximos 15 días se desarrollará la etapa de evaluación integral de las ofertas, la cual contemplará el análisis de los antecedentes de las firmas, las inversiones comprometidas y las propuestas técnicas presentadas.

Finalizado dicho proceso, las ofertas que obtengan el mayor puntaje conforme a los criterios expuestos en el pliego serán elevadas para su consideración.

Posteriormente, el Concejo Deliberante deberá intervenir en el tratamiento y la eventual adjudicación de las concesiones conforme al marco normativo vigente.

EL NUEVO PLIEGO DE TRANSPORTE

El nuevo pliego redefine al transporte público como una herramienta clave de planificación urbana y ordenamiento territorial, integrando la prestación del servicio a los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial y permitiendo adecuaciones dinámicas según el desarrollo urbano, la movilidad y la sustentabilidad.

Además, establece una zonificación operativa con áreas de concesión diferenciadas —Norte, Sur, Este y Oeste— e incorpora una Zona Centro y una Zona de Complementariedad, reemplazando el modelo rígido de exclusividad territorial por uno más flexible, que habilita superposiciones, servicios interzonales y refuerzos.

Por otro lado, incorpora indicadores objetivos basados en datos oficiales del sistema SUBE para evaluar a los oferentes y el desempeño del servicio, como experiencia en la zona, capacidad transportativa y demanda real. A diferencia del esquema anterior, se introducen métricas duras, comparables y verificables para una evaluación más precisa.

Asimismo, amplía sustancialmente los requisitos técnicos, incorporando tecnologías de bajas o nulas emisiones, la implementación obligatoria de un Sistema de Gestión de Flota único —centralizado y con acceso municipal en tiempo real— y convenios y proyectos con universidades, institutos tecnológicos u organismos públicos.

En paralelo, detalla y amplía las facultades de control de la Autoridad de Aplicación, incluyendo auditorías técnicas, operativas, económicas y contables, controles aleatorios, requerimientos de información permanente y posibilidad de asistencia técnica externa, estableciendo un modelo de control continuo y preventivo.

Finalmente, refuerza el rol del Municipio como autoridad de planificación y gestión integral, pudiendo establecer la modificación de recorridos, frecuencias y parque móvil, la implementación de permisos experimentales, entre otras cuestiones.