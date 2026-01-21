Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
Fotos y video.- Un barrio platense movilizado para despedir a un almacén que funcionó 70 años
VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a Gobernación terminó en corridas
En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados
Atraparon a un hombre que agredía, amenazaba y mantenía secuestrada a su ex pareja en La Plata
El escándalo en el Senado: amplían las imputaciones contra los dirigentes detenidos por abusos
En una amplia zona de City Bell puede faltar agua por tareas de mantenimiento
Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro
"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos
Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata
Supervisan el funcionamiento de las colonias de vacaciones en La Plata
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Secuestran decenas de motos tras una denuncia por picadas ilegales en La Plata
Milei, durante su discurso en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Fuerte choque en cadena produjo caos de tránsito en la Autopista La Plata
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad
Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"
El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
España: tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona, los maquinistas convocan a una huelga
AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se recibieron cuatro propuestas que serán evaluadas próximamente. Estuvo presente el intendente interino, Pablo Elias
Escuchar esta nota
Este miércoles se llevó a cabo en La Plata la apertura de sobres de la licitación pública Nº 42/2026, destinada a definir las empresas que prestarán el servicio de transporte público de pasajeros en colectivo durante los próximos 12 años en el partido. El acto se realizó en el Palacio Municipal y contó con la participación del intendente interino, Pablo Elías.
Según se informó, según las zonas recibieron propuestas de estas empresas:
Zona OESTE: 9 de Julio S.A. y Unión Platense SRL.
LE PUEDE INTERESAR
Frentistas de una cuadra de La Plata reclama por una enorme pérdida de agua
LE PUEDE INTERESAR
Bache y hundimiento del asfalto en el centro platense
Zona SUR: Unión Platense, Fuerte Barragán (UT) y 9 de Julio S.A.
Zona NORTE: Unión Platense S.R.L.
Zona ESTE: Expreso La Plata Buenos Aires SA
De acuerdo con el cronograma establecido, se estima que dentro de los próximos 15 días se desarrollará la etapa de evaluación integral de las ofertas, la cual contemplará el análisis de los antecedentes de las firmas, las inversiones comprometidas y las propuestas técnicas presentadas.
Finalizado dicho proceso, las ofertas que obtengan el mayor puntaje conforme a los criterios expuestos en el pliego serán elevadas para su consideración.
Posteriormente, el Concejo Deliberante deberá intervenir en el tratamiento y la eventual adjudicación de las concesiones conforme al marco normativo vigente.
EL NUEVO PLIEGO DE TRANSPORTE
El nuevo pliego redefine al transporte público como una herramienta clave de planificación urbana y ordenamiento territorial, integrando la prestación del servicio a los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial y permitiendo adecuaciones dinámicas según el desarrollo urbano, la movilidad y la sustentabilidad.
Además, establece una zonificación operativa con áreas de concesión diferenciadas —Norte, Sur, Este y Oeste— e incorpora una Zona Centro y una Zona de Complementariedad, reemplazando el modelo rígido de exclusividad territorial por uno más flexible, que habilita superposiciones, servicios interzonales y refuerzos.
Por otro lado, incorpora indicadores objetivos basados en datos oficiales del sistema SUBE para evaluar a los oferentes y el desempeño del servicio, como experiencia en la zona, capacidad transportativa y demanda real. A diferencia del esquema anterior, se introducen métricas duras, comparables y verificables para una evaluación más precisa.
Asimismo, amplía sustancialmente los requisitos técnicos, incorporando tecnologías de bajas o nulas emisiones, la implementación obligatoria de un Sistema de Gestión de Flota único —centralizado y con acceso municipal en tiempo real— y convenios y proyectos con universidades, institutos tecnológicos u organismos públicos.
En paralelo, detalla y amplía las facultades de control de la Autoridad de Aplicación, incluyendo auditorías técnicas, operativas, económicas y contables, controles aleatorios, requerimientos de información permanente y posibilidad de asistencia técnica externa, estableciendo un modelo de control continuo y preventivo.
Finalmente, refuerza el rol del Municipio como autoridad de planificación y gestión integral, pudiendo establecer la modificación de recorridos, frecuencias y parque móvil, la implementación de permisos experimentales, entre otras cuestiones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí