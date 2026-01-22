Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |PROBLEMAS CON EL SERVICIO PÚBLICO

Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas

22 de Enero de 2026 | 03:31
Con reclamos vecinales, City Bell atravesó ayer una jornada marcada por la falta de agua potable que afectó a un gran número de hogares. En paralelo, mientras estos frentistas sufrían el corte del suministro en otros puntos de la Ciudad a causa de caños rotos se desperdicia una importante cantidad de agua.

Vecinos de la zona comprendida entre las calles 19, 17, 467, 466 y 465, entre otras, aseguraron a este diario que desde las 8 de la mañana se quedaron sin suministro. Según relataron, tras realizar el reclamo correspondiente, desde la empresa prestataria les informaron que el servicio se normalizaría alrededor de las 13, pero pasadas las 15 el problema persistía. “Seguimos sin agua y no tenemos novedades”, señalaron con malestar.

Ante la situación, ABSA confirmó que se desarrollaban tareas de reparación sobre una cañería troncal de la red de distribución en City Bell, puntualmente en la intersección de 471 y 133. De acuerdo al comunicado oficial, los trabajos afectaron a un amplio sector delimitado por las calles 467 a 476 y de 131 a 137, con baja presión o falta total de agua. La empresa indicó que la normalización del servicio sería paulatina una vez finalizadas las maniobras.

Ante esta situación, desde la compañía solicitaron la colaboración de la comunidad para mitigar el impacto del operativo. A través de un comunicado oficial, pidieron a los usuarios “limitar el uso del agua de red para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales”, como el riego, el lavado de vehículos o el llenado de piletas, con el fin de preservar las reservas de los tanques domiciliarios.

En ese contexto, los vecinos de la zona de 20 entre 64 y 65 denunciaron que mientras que muchos hogares estaban sin agua en la Ciudad, en su cuadra se registra una pérdida constante de este recurso desde hace al menos quince días. Según denunciaron, la vereda quedó inutilizable y el paso resulta imposible para personas con movilidad reducida o adultos mayores. “Ya afecta a la presión del servicio”, sostuvieron.

 

