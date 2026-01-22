No afloja la pesadilla de los autos abandonados

Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
La Plata enfrenta desde hace tiempo una problemática que va mucho más allá de lo estético: la presencia de autos abandonados y quemados en la vía pública se ha transformado en una verdadera pesadilla para los vecinos de distintos barrios, funcionando como focos de inseguridad, contaminación y degradación del entorno urbano. Este panorama persiste a pesar de que se realizan operativos en los diferentes barrios y durante 2025 se levantaron más de 2.000 vehículos en la vía pública.
En Tolosa se realizó uno de los últimos operativos, donde se procedió al retiro de nuevos vehículos incendiados que obstruían el paso y afectaban la calidad de vida en la zona.
Las tareas de relevamiento y remoción, coordinadas por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, en articulación con el programa Ciudad Limpia, permitieron el traslado de los rodados hacia el Predio Logístico Municipal, sumando así más de 30 unidades retiradas en lo que va del año.
Según informaron fuentes municipales, la cifra total de autos removidos entre abandonados y quemados asciende a 2090 unidades, lo que refleja la magnitud del abandono que padecían las arterias de la ciudad.
El protocolo establece que, ante un vehículo identificado, se otorga un plazo de diez días hábiles al titular tras la colocación de una oblea de notificación; de no haber respuesta, la unidad se inventaría y, tras seis meses, se compacta. No obstante, para los autos quemados o sin identificación -aquellos que representan el mayor peligro ambiental y sanitario- la normativa es tajante: son considerados chatarra y su compactación es inmediata. Se explicó que se apunta a liberar el espacio público y reducir la contaminación, reutilizar materiales, destinando los recursos generados a instituciones de bien público.
