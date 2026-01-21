El Cecim La Plata volvió a denunciar penalmente a Javier Milei tras sus declaraciones sobre Malvinas

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata formalizó una denuncia penal contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, acusándolo de la presunta comisión del delito de "violación de los deberes de funcionario público". La presentación judicial, encabezada por el presidente de la entidad, Rodolfo Carrizo, y el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso, sostiene que el mandatario está ejecutando un "plan sistemático de entrega de nuestras Malvinas, Islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes".

La acusación se fundamenta en las declaraciones realizadas por el Jefe de Estado el 29 de diciembre de 2025 al medio británico The Telegraph, donde supeditó la recuperación de las islas a la voluntad de los habitantes del archipiélago. Según el escrito presentado ante la Justicia Federal, el Presidente afirmó en dicha entrevista que "el territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen".

Para los excombatientes, estas aseveraciones constituyen una vulneración flagrante de la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la cual ratifica la "legítima e imprescriptible soberanía" sobre los territorios insulares y establece su recuperación como un "objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino".

El CECIM argumenta que las manifestaciones de Milei no son meras opiniones, sino actos de gobierno con consecuencias jurídicas internacionales que debilitan la posición argentina.

La denuncia advierte sobre la aplicación de la doctrina de los actos propios (estoppel) en el derecho internacional, señalando que "cuando el Poder Ejecutivo emite declaraciones públicas (...) sin reafirmar el reclamo de soberanía, está sentando precedente" que podría ser utilizado por el Reino Unido para alegar aquiescencia o consentimiento tácito. Además, recordaron un discurso previo del mandatario del 2 de abril de 2025, donde expresó: "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies (...) a punto tal que ellos prefieran ser argentinos".

La primera denuncia contra el Presidente

El centro de ex combatientes Islas Malvinas de La Plata denunció ayer al presidente, Javier Milei, y a la canciller Diana Mondino por presunto “abuso de autoridad” y “violación de deberes de funcionario público” a raíz de la decisión tomada en conjunto con Inglaterra en relación a los vuelos a las Islas Malvinas.

La denuncia quedó a cargo de la jueza federal María Servini en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, informaron fuentes judiciales.

Esta presentación se sumó a otra concretada el lunes por una abogada Valeria Carreras contra Mondino por los mismos hechos que tramita en el juzgado del magistrado Sebastián Ramos, en el mismo fuero federal porteño. Las denuncias se presentaron tras un anuncio de la canciller vinculado a un acuerdo con su par inglés para retomar conexiones aéreas a Islas Malvinas con una escala en territorio argentino.

En su denuncia, la abogada Carreras cuestionó que no se haya dado intervención al Congreso de la Nación en un tema que podría vincular la soberanía argentina. “Se avanzó, nuevamente sin dar intervención al Congreso de la Nación, violando el artículo 75 de la Constitución”, advirtió.