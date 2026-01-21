Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía

El Cecim La Plata volvió a denunciar penalmente a Javier Milei tras sus declaraciones sobre Malvinas

El Cecim La Plata volvió a denunciar penalmente a Javier Milei tras sus declaraciones sobre Malvinas
21 de Enero de 2026 | 18:40

Escuchar esta nota

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata formalizó una denuncia penal contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, acusándolo de la presunta comisión del delito de "violación de los deberes de funcionario público". La presentación judicial, encabezada por el presidente de la entidad, Rodolfo Carrizo, y el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso, sostiene que el mandatario está ejecutando un "plan sistemático de entrega de nuestras Malvinas, Islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes".

La acusación se fundamenta en las declaraciones realizadas por el Jefe de Estado el 29 de diciembre de 2025 al medio británico The Telegraph, donde supeditó la recuperación de las islas a la voluntad de los habitantes del archipiélago. Según el escrito presentado ante la Justicia Federal, el Presidente afirmó en dicha entrevista que "el territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen".

Para los excombatientes, estas aseveraciones constituyen una vulneración flagrante de la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la cual ratifica la "legítima e imprescriptible soberanía" sobre los territorios insulares y establece su recuperación como un "objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino".

El CECIM argumenta que las manifestaciones de Milei no son meras opiniones, sino actos de gobierno con consecuencias jurídicas internacionales que debilitan la posición argentina. 

La denuncia advierte sobre la aplicación de la doctrina de los actos propios (estoppel) en el derecho internacional, señalando que "cuando el Poder Ejecutivo emite declaraciones públicas (...) sin reafirmar el reclamo de soberanía, está sentando precedente" que podría ser utilizado por el Reino Unido para alegar aquiescencia o consentimiento tácito. Además, recordaron un discurso previo del mandatario del 2 de abril de 2025, donde expresó: "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies (...) a punto tal que ellos prefieran ser argentinos".

La primera denuncia contra el Presidente

El centro de ex combatientes Islas Malvinas de La Plata denunció ayer al presidente, Javier Milei, y a la canciller Diana Mondino por presunto “abuso de autoridad” y “violación de deberes de funcionario público” a raíz de la decisión tomada en conjunto con Inglaterra en relación a los vuelos a las Islas Malvinas.

LE PUEDE INTERESAR

Milei, durante su discurso en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

LE PUEDE INTERESAR

Asume el nuevo Directorio de Banco Provincia

La denuncia quedó a cargo de la jueza federal María Servini en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, informaron fuentes judiciales.

Esta presentación se sumó a otra concretada el lunes por una abogada Valeria Carreras contra Mondino por los mismos hechos que tramita en el juzgado del magistrado Sebastián Ramos, en el mismo fuero federal porteño. Las denuncias se presentaron tras un anuncio de la canciller vinculado a un acuerdo con su par inglés para retomar conexiones aéreas a Islas Malvinas con una escala en territorio argentino.

En su denuncia, la abogada Carreras cuestionó que no se haya dado intervención al Congreso de la Nación en un tema que podría vincular la soberanía argentina. “Se avanzó, nuevamente sin dar intervención al Congreso de la Nación, violando el artículo 75 de la Constitución”, advirtió.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Cierra un histórico almacén de La Plata que estuvo abierto durante 70 años

El reconocido hincha de Gimnasia y sobrino del Loco Fierro murió tras ser atacado por avispas

VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a Gobernación terminó en corridas

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

La reacción de Carrió: “Pacto del Gobierno con Massa”

Juez rechazó millonaria reparación económica
Últimas noticias de Política y Economía

Milei, durante su discurso en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Asume el nuevo Directorio de Banco Provincia

Alerta sindical por la suspensión de trenes de pasajeros y el riesgo de cierres históricos

Mar del Plata lanzó un relevamiento para medir la marcha de la temporada
Deportes
VIDEO. Se filtró el nuevo coche que usará Alpine durante la temporada 2026: cuándo será presentado
Gimnasia entrenó en el Bosque: el equipo que se perfila para el debut ante Racing
Expectativa en el Pincha: los clubes pidieron amnistía y ahora define el Tribunal de Disciplina
De ser joya de Estudiantes y vendido al Manchester City a ser refuerzo de Colón: Darío Sarmiento es Sabalero
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Policiales
VIDEO. Audaz robo en una estación de servicio de La Plata: en pocos segundos "le robaron a todos"
El escándalo en el Senado: amplían las imputaciones contra los dirigentes detenidos por abusos
Un incendio en la Isla Santiago arrasó con una casa
Mantuvo cautiva a su ex pareja en La Plata: ella logró escapar y a él lo detuvieron
Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata
Espectáculos
Wanda Nara reveló detalles de sus charlas con Mauro Icardi: “Le digo ‘soltá, ya fue’”
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro
"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos
Información General
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa
Hallan un colmillo fósil de un metro y medio de largo en la costa de Miramar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla