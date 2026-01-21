El Cecim La Plata volvió a denunciar penalmente a Javier Milei tras sus declaraciones sobre Malvinas

Fotos y video.- Un barrio platense movilizado para despedir a un almacén que funcionó 70 años
Fotos y video.- Un barrio platense movilizado para despedir a un almacén que funcionó 70 años
Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
VIDEO. Audaz robo en una estación de servicio de La Plata: en pocos segundos "le robaron a todos"
Mantuvo cautiva a su ex pareja en La Plata: ella logró escapar y a él lo detuvieron
VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a Gobernación terminó en corridas
En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados
El escándalo en el Senado: amplían las imputaciones contra los dirigentes detenidos por abusos
En una amplia zona de City Bell puede faltar agua por tareas de mantenimiento
Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro
"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos
Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata
Supervisan el funcionamiento de las colonias de vacaciones en La Plata
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Secuestran decenas de motos tras una denuncia por picadas ilegales en La Plata
Milei, durante su discurso en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Fuerte choque en cadena produjo caos de tránsito en la Autopista La Plata
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad
Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"
El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
España: tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona, los maquinistas convocan a una huelga
AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata formalizó una denuncia penal contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, acusándolo de la presunta comisión del delito de "violación de los deberes de funcionario público". La presentación judicial, encabezada por el presidente de la entidad, Rodolfo Carrizo, y el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso, sostiene que el mandatario está ejecutando un "plan sistemático de entrega de nuestras Malvinas, Islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes".
La acusación se fundamenta en las declaraciones realizadas por el Jefe de Estado el 29 de diciembre de 2025 al medio británico The Telegraph, donde supeditó la recuperación de las islas a la voluntad de los habitantes del archipiélago. Según el escrito presentado ante la Justicia Federal, el Presidente afirmó en dicha entrevista que "el territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen".
Para los excombatientes, estas aseveraciones constituyen una vulneración flagrante de la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la cual ratifica la "legítima e imprescriptible soberanía" sobre los territorios insulares y establece su recuperación como un "objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino".
El CECIM argumenta que las manifestaciones de Milei no son meras opiniones, sino actos de gobierno con consecuencias jurídicas internacionales que debilitan la posición argentina.
La denuncia advierte sobre la aplicación de la doctrina de los actos propios (estoppel) en el derecho internacional, señalando que "cuando el Poder Ejecutivo emite declaraciones públicas (...) sin reafirmar el reclamo de soberanía, está sentando precedente" que podría ser utilizado por el Reino Unido para alegar aquiescencia o consentimiento tácito. Además, recordaron un discurso previo del mandatario del 2 de abril de 2025, donde expresó: "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies (...) a punto tal que ellos prefieran ser argentinos".
El centro de ex combatientes Islas Malvinas de La Plata denunció ayer al presidente, Javier Milei, y a la canciller Diana Mondino por presunto “abuso de autoridad” y “violación de deberes de funcionario público” a raíz de la decisión tomada en conjunto con Inglaterra en relación a los vuelos a las Islas Malvinas.
LE PUEDE INTERESAR
Milei, durante su discurso en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"
LE PUEDE INTERESAR
Asume el nuevo Directorio de Banco Provincia
La denuncia quedó a cargo de la jueza federal María Servini en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, informaron fuentes judiciales.
Esta presentación se sumó a otra concretada el lunes por una abogada Valeria Carreras contra Mondino por los mismos hechos que tramita en el juzgado del magistrado Sebastián Ramos, en el mismo fuero federal porteño. Las denuncias se presentaron tras un anuncio de la canciller vinculado a un acuerdo con su par inglés para retomar conexiones aéreas a Islas Malvinas con una escala en territorio argentino.
En su denuncia, la abogada Carreras cuestionó que no se haya dado intervención al Congreso de la Nación en un tema que podría vincular la soberanía argentina. “Se avanzó, nuevamente sin dar intervención al Congreso de la Nación, violando el artículo 75 de la Constitución”, advirtió.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí