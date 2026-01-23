Mar del Plata recibe un fuerte movimiento turístico rumbo al cuarto fin de semana

Ola de calor en La Plata: ya rige alerta amarilla, cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidarse
Ola de calor en La Plata: ya rige alerta amarilla, cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidarse
VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
Corte de luz y falta de agua en el radio de cuatro plazas céntricas de La Plata
VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
Un camión arrastró cables y postes en un barrio de La Plata y se fugó: "Es un peligro"
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
Música, teatro, cine y actividades al aire libre este finde en La Plata: mirá la agenda
Allanaron la comisaría Octava de La Plata: denuncian que efectivos plantaron pruebas
VIDEO. Vecinos del oeste de La Plata denunciaron operativos municipales con clausuras y secuestro de mercadería a puesteros
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
Pedido de informes a Magario y Alak por el caso de presuntos abusos en el Senado bonaerense
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
La evolución del crédito: las tasas tendrán la última palabra
¿Pueden producirse deslizamientos de suelo en la Provincia? Lo que dicen expertos en La Plata
Presentaron "M2": cómo es el sistema digital de IA y drones de la Provincia para detectar construcciones no declaradas
Milei regresó al país y retoma la actividad política local con una visita a Mar del Plata
El platense Etcheverry no pudo con Bublik y quedó eliminado en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
Con el hermano del Dibu, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM
Alpine presentó el A526 con el que este año correrá Franco Colapinto
En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido
Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero
Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Rutas con circulación sostenida y clima favorable impulsan expectativas del sector local.
Escuchar esta nota
En Mar del Plata, el arribo de visitantes comenzó a intensificarse en la previa de uno de los fines de semana más esperados de la temporada de verano, con un marcado aumento del tránsito en los principales accesos a la ciudad y pronósticos meteorológicos alentadores para los próximos días.
Durante la mañana de ayer, más de 1.300 vehículos por hora circularon por la autovía 2, a la altura del peaje de Samborombón, en dirección a la costa. El flujo se mantuvo constante también en el peaje de Maipú, donde se contabilizaron más de 400 vehículos en el mismo sentido.
LE PUEDE INTERESAR
Milei regresó al país y retoma la actividad política local con una visita a Mar del Plata
Desde la empresa Aubasa informaron que el tránsito era “intenso”, aunque aclararon que no se registraban demoras significativas. Un panorama similar se observó en la ruta 11: a la altura del peaje La Huella, pasaron 953 vehículos rumbo a los destinos turísticos del litoral atlántico.
Este movimiento renovó las expectativas en hoteles, inmobiliarias, comercios, restaurantes, balnearios y espacios recreativos de la ciudad, que consideran a este fin de semana como uno de los más importantes de la segunda quincena de enero.
Según datos provisorios del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), entre el 1 de diciembre y el 15 de enero la ciudad recibió 1.399.007 turistas, lo que representa una baja del 4,6 % en comparación con el mismo período del año anterior. En ese contexto, los operadores confían en que los próximos días permitan recuperar parte del movimiento perdido.
El pronóstico climático aparece como un factor clave para ese repunte. Para hoy se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima cercana a los 29 grados, con vientos leves del norte. El sábado se mantendrían condiciones similares, mientras que el domingo se anticipa una jornada de calor más intenso, con una máxima que podría alcanzar los 32 grados.
Además de sus playas y paseos tradicionales, Mar del Plata ofrecerá durante este fin de semana una agenda cultural especialmente amplia, con recitales, fiestas, shows y una nutrida programación teatral, que se suma a las propuestas comerciales y recreativas pensadas para turistas y residentes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí