Mar del Plata recibe un fuerte movimiento turístico rumbo al cuarto fin de semana

En Mar del Plata, el arribo de visitantes comenzó a intensificarse en la previa de uno de los fines de semana más esperados de la temporada de verano, con un marcado aumento del tránsito en los principales accesos a la ciudad y pronósticos meteorológicos alentadores para los próximos días.

Durante la mañana de ayer, más de 1.300 vehículos por hora circularon por la autovía 2, a la altura del peaje de Samborombón, en dirección a la costa. El flujo se mantuvo constante también en el peaje de Maipú, donde se contabilizaron más de 400 vehículos en el mismo sentido.

Desde la empresa Aubasa informaron que el tránsito era “intenso”, aunque aclararon que no se registraban demoras significativas. Un panorama similar se observó en la ruta 11: a la altura del peaje La Huella, pasaron 953 vehículos rumbo a los destinos turísticos del litoral atlántico.

Este movimiento renovó las expectativas en hoteles, inmobiliarias, comercios, restaurantes, balnearios y espacios recreativos de la ciudad, que consideran a este fin de semana como uno de los más importantes de la segunda quincena de enero.

Según datos provisorios del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), entre el 1 de diciembre y el 15 de enero la ciudad recibió 1.399.007 turistas, lo que representa una baja del 4,6 % en comparación con el mismo período del año anterior. En ese contexto, los operadores confían en que los próximos días permitan recuperar parte del movimiento perdido.

El pronóstico climático aparece como un factor clave para ese repunte. Para hoy se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima cercana a los 29 grados, con vientos leves del norte. El sábado se mantendrían condiciones similares, mientras que el domingo se anticipa una jornada de calor más intenso, con una máxima que podría alcanzar los 32 grados.

Además de sus playas y paseos tradicionales, Mar del Plata ofrecerá durante este fin de semana una agenda cultural especialmente amplia, con recitales, fiestas, shows y una nutrida programación teatral, que se suma a las propuestas comerciales y recreativas pensadas para turistas y residentes.