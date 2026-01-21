Pymes advierten sobre artículos específicos del proyecto oficial

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó su respaldo general al proyecto de Reforma Laboral de 180 artículos, pero planteó objeciones puntuales sobre cinco puntos específicos.

La entidad sostiene que, si bien la actualización de los convenios es necesaria, los cambios propuestos en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 podrían generar inestabilidad en el sector productivo.

Uno de los ejes centrales de la advertencia es la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

Según el presidente de la entidad, Ricardo Diab, “estos convenios, si bien hay que retocarlo o mejorarlo o actualizarlo, no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Diabo consideró que desarmar el entramado actual sin una transición adecuada “generaría más caos que soluciones en este momento”.

En particular, el titular de CAME se refirió al artículo 128 sobre la quita de obligatoriedad de los aportes patronales y el dirigente señaló que esta medida dejaría a las cámaras en una “desigualdad absoluta” frente al sector sindical.

Según su visión, el proyecto “tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”.

La entidad remarcó que la falta de estos recursos afectaría los programas de formación profesional que imparten en todo el país.

“Gracias a las capacitaciones que nosotros hacemos, hay muchas empresas o pequeños comercios, unidades productivas que se han sostenido con nuevas habilidades”, explicó el directivo.

Por otro lado, advirtió que la aplicación de los artículos 130, 131 y 132 “puede traer conflictos legales futuros”, según el análisis de sus asesores jurídicos.

Ante este escenario, representantes de la confederación ya han mantenido reuniones con “la mayoría de los legisladores, senadores que tienen de la comisión y otros también”, además de diversos gobernadores.

El objetivo de estas gestiones es que el Poder Legislativo contemple estas observaciones antes de la votación definitiva de la norma.

CRÍTICA DE JEFE DE LA CGT

El cosecretario general de la CGT Jorge Sola advirtió que “hay una creciente conciencia” de que la reforma laboral de Javier Milei “va a empeorar la situación laboral y es inconstitucional”.

Sola señaló que “a medida que se conoce el contenido real del proyecto de la mal llamada ‘reforma laboral’, hay una percepción compartida, especialmente en los jóvenes, que lo que se pretende es profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución”.

El dirigente consideró que “no es la legislación laboral, sino la política económica que aplica el Gobierno, que prioriza la financiero y abandona la productividad, la que está agravando la crisis en las empresas, especialmente en las pymes”.