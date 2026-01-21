Avanza la reforma laboral y la CGT empieza a negociar a dos puntas

Decidido a aprobarla en los primeros días de febrero, el gobierno de Javier Milei puso en marcha el derrotero legislativo de la reforma laboral, para cuya aprobación necesita del apoyo de los gobernadores. En simultáneo, en la Confederación General del Trabajo (CGT) —que negocia cambios en el proyecto con el oficialismo— también apuntan a los mandatarios provinciales para que rechacen el texto tal como llegó al Senado.

En ese tira y afloje, quedó constituida formalmente la comisión técnica de la Cámara Alta, encargada de analizar posibles modificaciones a la iniciativa libertaria. Y ayer, ese cuerpo legislativo empezó a recibir a las distintas cámaras empresariales para escuchar las eventuales objeciones a la propuesta oficial.

La idea es que esta comisión, que preside Josefina Tajes (abogada laboralista que asesora a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich), reciba las distintas propuestas de modificaciones hasta el 26 de enero.

Luego comenzará el análisis de los senadores y, si se aprueban los cambios sugeridos por la CGT y los empresarios, serán debatidos en el recinto a partir del 10 de febrero.

En paralelo con la propuesta que enviará al Senado, la CGT mantiene el diálogo con el ala política del Gobierno, representado por el asesor presidencial Santiago Caputo; los Menem (Martín, titular de la Cámara de Diputados, y “Lule”, de la Secretaría General de la Presidencia); el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

También Bullrich mostró predisposición para atender las sugerencias de la central obrera: “El objetivo es votar la ley y, así como hubo cambios en la Ley Bases, va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, anticipó.

En ese sentido, la senadora aclaró: “Hasta ahora estamos escuchando a todos y las cosas que sean razonables y que vayan hacia el objetivo de que realmente haya un mercado laboral que crezca, las vamos a tomar. Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual. Eso seguro que no”.

La exministra de Seguridad insistió en que “el diálogo tiene que ser sobre la base de un cambio, no sobre la base del status quo. (…) No estamos dispuestos a que todo siga igual. Porque el mercado laboral argentino está destruido desde hace muchísimos años y nosotros queremos que se genere un cambio, que se genere empleo, que las empresas se animen a emplear”.

DOBLE ESTRATEGIA

Pese a que la vía del diálogo con el Gobierno está abierta, en la CGT muestran cautela y piden garantías de que el proyecto incluirá las modificaciones propuestas o directamente la eliminación de artículos que inquietan a los sindicatos.

Por eso, la estrategia que planean es doble: por un lado, mantendrán las negociaciones con el oficialismo para “atenuar” la reforma laboral y, por otro, iniciarán una gira por varias provincias para intentar convencer a los gobernadores de no votar el proyecto tal como aterrizó en el Senado.

Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) serían los emisarios cegetistas a Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe. También prevén sumar en esa hoja de ruta encuentros con los mandatarios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Se trata de una suerte de “contragira” a las visitas que por estos días también hace Santilli a las provincias, con la intención de sumar apoyos a la reforma emblema de Milei.

Precisamente, el ministro del Interior tiene previsto reunirse hoy con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. En tanto, mañana tendrá un encuentro similar con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con quien lo une su militancia en el PRO.

De cara a la votación del proyecto, en el Gobierno se muestran optimistas, apoyados en su bloque de 20 senadores, más el radicalismo, el PRO y bloques provinciales. Destacan también que ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar, en referencia a los mandatarios Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Sáenz, de Salta; y Alfredo Cornejo, de Mendoza.