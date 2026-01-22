Capturan al presunto asesino de Gonzalo Prado: el joven que murió tras quedar en medio de una balacera en Villa Elvira

Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
En un operativo realizado anoche, la Policía detuvo a un hombre de 24 años señalado como el autor del disparo que terminó con la vida de Gonzalo Prado. El hecho, que conmocionó a la Región, ocurrió el pasado 12 de diciembre en Villa Elvira, cuando la víctima quedó atrapada en un enfrentamiento ajeno mientras se retiraba de una fiesta en una vivienda.
La captura se produjo el día después de que los familiares de Prado se movilizaran a las fiscalías platenses para exigir celeridad en la causa. Tras la orden judicial, los efectivos allanaron dos domicilios situados en las inmediaciones de 123 y 605, donde no solo se logró la aprehensión del sospechoso, sino que también se incautaron armas que complican su situación procesal: una pistola 9 milímetros con 19 municiones, una pistola calibre 38 con 10 proyectiles, un cargador adicional y un teléfono celular.
El trágico episodio se originó por una disputa de larga data entre el ahora detenido, quien circulaba en moto, y otro sujeto que se desplazaba en un automóvil. En medio del intercambio de disparos, Prado intentó refugiarse dentro de su propio vehículo estacionado en la esquina de 2 y 80.
Sin embargo, un proyectil que atravesó la luneta trasera le impactó en la cabeza, causándole heridas irreversibles que le provocaron la muerte horas más tarde en el Hospital San Martín.
El material incautado sería clave para la UFI Nº 15 de La Plata ya que sería determinantes para el avance del caso. Según los investigadores, el calibre de la bala extraída del cuerpo de la víctima coincide con el arma 9 milímetros que manipulaba el implicado al momento del ataque.
El detenido quedó formalmente imputado por el delito de "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego" y deberá prestar declaración ante la justicia en las próximas horas.
