Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Policiales

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco
22 de Enero de 2026 | 16:27

Escuchar esta nota

Un grupo de jugadores de la selección argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, protagonizó este jueves un accidente de tránsito en La Plata, mientras se encuentran concentrados en la región de cara a su próxima gira internacional.

El hecho ocurrió sobre la Avenida Antártida Argentina, en la localidad de Tolosa, a pocos metros del distribuidor Pedro Benoit, cuando el vehículo en el que se desplazaban algunos integrantes del plantel sufrió un vuelco por causas que aún se intentan establecer.

Según se pudo saber de fuentes oficiales, los deportistas se movilizaban en un Volkswagen UP de color negr conducido por Nahuel Alexis Hernando de (25 años).

Sobre el accidente, se indicó que "realizó una mala maniobra al querer adelantar la marcha, perdió el control y volcaron". 

Según se pudo saber, ninguno de los jugadores sufrió heridas de gravedad y todos presentaron golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de mayor complejidad. Tras el incidente, recibieron atención médica preventiva y se encuentran fuera de peligro.

El accidente se dio en el marco de la última concentración del seleccionado argentino en el país, que se está desarrollando en el Club Universitario de La Plata, en Gonnet, bajo la conducción técnica de Lucas Rey. Allí, el equipo lleva adelante una intensa preparación con entrenamientos diarios, actividades abiertas al público y un partido amistoso de exhibición previsto para este viernes a las 18, con entrada libre y gratuita.

La concentración en La Plata marca la etapa final de trabajo en Argentina antes del viaje a la India, donde Los Leones disputarán una nueva ventana de la FIH Pro League, entre el 10 y el 15 de febrero, enfrentando a selecciones como Bélgica e India.

Pese al susto, desde el entorno del seleccionado transmitieron tranquilidad y aseguraron que el episodio no altera el cronograma de trabajo ni el viaje previsto.

