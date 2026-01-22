Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

El asalto a una casa de colchones en Cno. Centenario: detenidos con antecedentes y un arma policial robada

El asalto a una casa de colchones en Cno. Centenario: detenidos con antecedentes y un arma policial robada
22 de Enero de 2026 | 16:05

Un robo a un comercio de colchones ubicado sobre el Camino Centenario, terminó con un operativo de la Policía y la detención de dos sospechosos con frondosos antecedentes penales, tras una investigación que incluyó análisis de cámaras de seguridad y testimonios clave.

El hecho ocurrió el día 11 del corriente mes, cuando el propietario del local Sommier Center denunció que desconocidos violentaron la puerta trasera del comercio y sustrajeron diversas pertenencias. A partir de la denuncia, personal de la Comisaría 13ª de La Plata inició una serie de tareas investigativas que permitieron avanzar rápidamente en la identificación de los presuntos autores.

Según se informó, los efectivos realizaron comparación de registros fílmicos, análisis de rostros y recolección de testimonios, logrando reunir elementos suficientes para solicitar una orden judicial. La investigación culminó en la fecha con un allanamiento, que derivó en la aprehensión de los imputados.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una importante cantidad de autopartes de motocicletas, entre ellas cachas, ruedas, tanques de combustible, cuadros cortados y manillares, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar funcionaba como un punto de acopio ilegal.

Además, se incautó una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, la cual poseía pedido de secuestro activo por haber sido sustraída y pertenecía a personal policial del partido de Almirante Brown, un hallazgo que agravó la situación judicial de los detenidos.

Ambos aprehendidos cuentan con antecedentes penales, y quedaron a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar su responsabilidad en el robo al comercio y en otros posibles hechos delictivos.

