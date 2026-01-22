VIDEO.- Así rescataron a un perro salchicha maltratado en La Plata

Una denuncia activó un rápido protocolo para rescatar a un perro salchicha presunta víctima de maltrato en 67 entre 117 y 118, del barrio platense El Mondongo.

Efectivos de la comisaría 9ª de La Plata y personal de zoonosis se hicieron presentes en el lugar este jueves. Actuaron bajo la orden de registro por “maltrato infantil”.

Al llegar al lugar se halló al perro raza Dachshund (Salchicha). Al no hallarse los dueños del animal, personal municipal lo puso a resguardo para, posteriormente, ser trasladado y evaluado. Interviene la UFI nº17.