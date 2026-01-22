Los judiciales aceptaron "en disconformidad" la propuesta de aumento salarial de la Provincia

Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Los confirmó ayer el gremio AJB. Contemplando un retroactivo a diciembre y proporcional de aguinaldo, el incremento alcanza el 4,5% de bolsillo
Escuchar esta nota
En un escenario marcado por la tensión económica, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) dio el visto bueno ayer a la última oferta salarial de la Provincia, aunque aclaró que lo hace "en disconformidad". La resolución pone un cierre momentáneo al conflicto paritario, validando los nuevos números presentados por la gestión de Axel Kicillof tras las negociaciones iniciadas a principios de mes.
El acuerdo se terminó de gestar luego de que la Mesa Técnica Salarial retomara el diálogo tras el paréntesis del 13 de enero. En esta instancia, los representantes del Ejecutivo provincial pusieron sobre la mesa una mejora respecto a los planteos iniciales, garantizando una suba total del 4,5% sobre el salario de bolsillo, que los trabajadores verán reflejada en sus cuentas bancarias durante los primeros días de febrero.
Sin embargo, al desglosar la ingeniería del aumento, el sindicato precisó que la suba se compone de un 1% retroactivo a diciembre, al que se suma un 0,5% por la incidencia en el sueldo anual complementario y un 2% directo para el primer mes de 2026.
Al computar estos tramos junto con los pagos retroactivos correspondientes, el impacto final en el sueldo neto alcanza el porcentaje acordado.
#Paritaria— Asociación Judicial Bonaerense (@AJBOficial) January 21, 2026
La reunión extraordinaria de la Comisión Directiva Provincial aceptó en #disconformidad el aumento salarial ofrecido.
❗️4,5% con el cobro con el salario de enero (1% diciembre 2025 + proporcional aguinaldo + retroactivo diciembre + 2% enero) pic.twitter.com/7XYFE4BDxF
La validación de la propuesta se definió a través de un encuentro virtual de la Comisión Directiva Provincial, en medio del receso por la feria judicial. Si bien la conducción gremial admitió que los nuevos montos superan con creces la oferta que había sido rechazada previamente, subrayaron que la recomposición sigue corriendo por detrás de la inflación y no llega a compensar el deterioro real de los salarios.
Desde la AJB explicaron que la decisión de aceptar, pese a las objeciones, estuvo forzada por los plazos técnicos del cierre de liquidación de haberes. Los dirigentes señalaron que la urgencia de volcar dinero en los bolsillos de los afiliados, en un contexto de asfixia económica, fue determinante para no postergar el cobro, priorizando el alivio inmediato de las familias judiciales.
No obstante, el sindicato ya puso la mirada en el corto plazo y exigió que la discusión se reactive sin falta durante la primera mitad de febrero. Para esa próxima etapa, el gremio pretende llevar el debate más allá del porcentaje general, haciendo hincapié en el retraso de los sueldos más bajos del escalafón, el ajuste de subcategorías para el sector pasivo y otras deudas históricas que afectan el funcionamiento del sistema judicial.
En relación a los jubilados y pensionados del sector, se confirmó que el cronograma de pagos para ellos incluirá tanto el aumento como los retroactivos correspondientes, aunque recién podrán percibirlos junto con la liquidación de sus haberes del mes de febrero.
Con este movimiento, el frente paritario judicial logra una tregua temporal. Sin embargo, el malestar gremial persiste y la presión se traslada ahora a la mesa de febrero, donde se espera una discusión más profunda sobre el poder adquisitivo en una provincia de Buenos Aires que no logra desactivar el conflicto salarial de fondo.
