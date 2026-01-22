Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Icardi la llamó mentirosa y Wanda Nara salió con los talones de punta: “Concéntrate que erraste dos penales”

Icardi la llamó mentirosa y Wanda Nara salió con los talones de punta: “Concéntrate que erraste dos penales”
22 de Enero de 2026 | 17:21

Mauro Icardi explotó de furia luego de que Wanda Nara asegurara que mantienen una buena relación por sus hijas. Por alguna razón, que en redes sociales aluden a la China Suárez y el futbolista se encargó de remarcar, esto provocó un enojo y un nuevo capítulo del Wandagate.

Luego de las declaraciones de Nara, Icardi la llamó mentirosa y la acusó de robarle dinero. A su vez, aseguró que “nunca jamás seremos familia, solo es la madre de mis hijas” y descartó mantener diálogo actual con la empresaria, lo que la motivó a mostrar en redes sociales que ella no mentía. 

Con capturas de pantalla de los últimos chats, incluso se ve que Mauro Icardi, mientras cenaba en un lujoso restaurante con la China Suárez, le escribía a ella para desearle Feliz año. En otro pasaje se lee que Nara lo invita a superar la separación y hace una salvedad que no pasó desapercibida: “Imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí”. 

Sin esperar mucho, llegó la nueva respuesta de Mauro Icardi, otra vez desmintiendo a su ex pareja. Se refiere a las capturas de pantalla de noviembre pasado y afirma que la llamada perdida que se ve fue cuando, junto a la actriz, volvían a Estambul “y estábamos leyendo mensajes del 2021 donde esta mujer me llamaba de manera insistente, cuando en una bajada de chat apreté encima de una de las mil llamadas perdidas que tenía y se realizó dicha llamada”. “En ese período yo ya le había dejado claro que estábamos separados. Desde enero 2025 corté absolutamente todo contacto con esta persona y mis abogadas tienen esas pruebas”, agregó. 

“Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”, cerró la carta aclarando que la ex de Benjamín Vicuña no consume marihuana. 

La cronología del escándalo sigue con Wanda Nara saliendo fuerte y al medio con un comunicado que lo dejó muy expuesto. En primer término, la hermana de Zaira contó que le costó “mucho el acuerdo” con el Galatasaray y marcas internacionales, por lo que le pidió “que te concentres por la responsabilidad que siento al hacer este gran contrato”. 

“Jamás te robé y siempre pagué impuestos por lo mío. Para mí sí serás familia y sabes que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, porque no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos. Yo nunca hubiera permitido muchas cosas. Concéntrate en estos meses, porque cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales. En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media Argentina”, cerró la conductora de Masterchef.


Icardi desmintió a Wanda Nara y ella pegó fuerte: "Imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas"
