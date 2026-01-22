La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado
La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado
Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix
Descabezan la cúpula de Trenes Argentinos: cuatro las salidas en el Gobierno en menos de 24 horas
Accidente y milagro en la Autopista La Plata: ciclista chocó con un camión, sufrió fracturas
Icardi la llamó mentirosa y Wanda Nara salió con los talones de punta: “Concéntrate que erraste dos penales”
Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos
Rata Blanca llega a La Plata para celebrar los 35 años de Magos, espadas y rosas
¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes
VIDEO.- Así rescataron a un perro salchicha maltratado en La Plata
Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Barrio Aeropuerto: secuestró y golpeó a su pareja y amenazó con matar a su bebé
Los judiciales aceptaron "en disconformidad" la propuesta de aumento salarial de la Provincia
VIDEO.- Basura, olor nauseabundo y contaminación: el abandono del camino negro que atraviesa la Reserva de Punta Lara
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
El asalto a una casa de colchones en Cno. Centenario: detenidos con antecedentes y un arma policial robada
Bastián, el nene gravemente herido en Pinamar, sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas
Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
Es un artesano de Berisso, hace 20 años que vive entre El Hoyo y Epuyén y perdió todo en el incendio
Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Secuestran más de un centenar de motos en La Plata por distintas irregularidades y alcoholemia positiva
Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026: qué pasó con la película argentina "Belén"
En medio de la novela, Marcos Rojo le hizo un guiño al Pincha
Milei anticipó cuándo se eliminarán las bandas cambiarias del dólar
Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera: quien lo reemplazará
Desechos cloacales en el Río de La Plata: la razón de una ONG para detener el aumento de la tarifa de ABSA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Obras paralizadas, falta de mantenimiento, reclamos vecinales y un aumento de los accidentes viales. Ese es el escenario que describe un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), que advierte que casi el 65% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo, con especial impacto en corredores estratégicos de la provincia de Buenos Aires.
El relevamiento técnico, elaborado por trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, encendió las alarmas por el deterioro progresivo de las rutas, que se agrava mes a mes por la falta de obras y de mantenimiento preventivo.
Según el informe, desde la asunción de Javier Milei a la presidencia, Vialidad Nacional atraviesa “el proceso de desmantelamiento institucional más profundo desde su creación”, con un 75% menos de presupuesto que en 2023 y casi mil despidos, lo que derivó en el abandono del mantenimiento sistemático y su reemplazo por bacheos precarios que solo “administran el riesgo”.
En ese contexto, se detectaron fallas estructurales graves, baches profundos y deformaciones, que redujeron la velocidad promedio de circulación a unos 60 km/h, incrementando los costos logísticos, afectando el transporte de la producción agropecuaria y elevando la siniestralidad vial.
El mapa del deterioro en Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires, el diagnóstico es especialmente preocupante:
LE PUEDE INTERESAR
Descabezan la cúpula de Trenes Argentinos: cuatro las salidas en el Gobierno en menos de 24 horas
• Solo el 36,8% de las rutas nacionales está en buen estado.
• El 11,5% presenta un estado regular.
• El 51,7% se encuentra en mal estado.
La situación bonaerense contrasta con otras provincias, como San Luis (2,2%), Córdoba (12%), La Pampa (38,6%) o Santa Fe (53,6%) de rutas en mal estado.
Rutas bajo la lupa
Ruta Nacional 3
Es uno de los corredores más críticos. Entre Cañuelas y Azul, soporta un tránsito intenso con casi 60% de vehículos pesados, utilizados para el transporte de agregados, cemento y granos hacia los puertos. Circulan hasta 9.800 vehículos diarios en algunos tramos.
Las obras permanecen paralizadas y el nivel de accidentes es elevado, lo que motivó protestas vecinales y una demanda judicial del municipio de Azul. Aunque Vialidad Nacional había negado el deterioro, luego debió reconocerlo y prometer trabajos que aún no se concretaron.
Ruta Nacional 5
Se extiende entre Luján y Santa Rosa (La Pampa) y presenta deterioro severo de la carpeta asfáltica, con velocidades promedio que no superan los 80 km/h. El 30% del tránsito corresponde a camiones. Si bien hay obras de autopista entre Mercedes y Suipacha, intendentes y vecinos reclaman la reactivación integral de los trabajos.
Ruta Nacional 7
Entre Junín y Chacabuco, el estado es dispar: mientras algunos tramos fueron transformados en autopista, persisten baches profundos, falta de señalización, iluminación deficiente y colectoras deterioradas. Tras varios siniestros viales, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, reclamó al Gobierno nacional que retome las obras.
Ruta Nacional 33
Conecta zonas clave de producción agrícola en Buenos Aires y Santa Fe y presenta un deterioro extremo. El informe advierte que la situación requiere una reconstrucción total, ya que se detectaron “cráteres”, deformaciones y fallas en la subrasante, es decir, en la base misma del pavimento. Los reclamos de intendentes se multiplican.
Falta de fondos y obras frenadas
Fepevina señaló además que gran parte del problema se explica por la paralización de contratos de mantenimiento y la falta de ejecución del Impuesto a los Combustibles, que por ley debería destinarse a bacheo, conservación y señalización.
Mientras tanto, el deterioro avanza y las rutas nacionales se convierten en un riesgo cotidiano para quienes circulan, trabajan y producen en la provincia.
El informe completo:
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí