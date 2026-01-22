Accidente y milagro en la Autopista La Plata: ciclista chocó con un camión, sufrió fracturas

Un siniestro vial se registró este miércoles 22 de enero en la Autopista Buenos Aires - La Plata, a la altura del kilómetro 32 en sentido a Provincia, a la altura de Hudson.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Berazategui 4ª, el hecho ocurrió cuando, por causas que aún se intentan establecer, un camión Iveco modelo 170E22, se encontraba detenido sobre la banquina externa y fue impactado en su parte trasera por una bicicleta.

El rodado menor era guiado por Pablo Andrés Padrón, de aproximadamente 50 años, quien a raíz de la colisión sufrió escoriaciones y una fractura de clavícula con desplazamiento.

Al lugar acudió una ambulancia, que asistió al ciclista y lo trasladó consciente y lúcido al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde fue atendido y permanece fuera de peligro.

El conductor del camión resultó ileso. Por el hecho se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de “lesiones culposas”, con intervención de la UFI y el Juzgado en turno.