Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Policiales

Accidente y milagro en la Autopista La Plata: ciclista chocó con un camión, sufrió fracturas

Accidente y milagro en la Autopista La Plata: ciclista chocó con un camión, sufrió fracturas
22 de Enero de 2026 | 18:35

Escuchar esta nota

Un siniestro vial se registró este miércoles 22 de enero en la Autopista Buenos Aires - La Plata, a la altura del kilómetro 32 en sentido a Provincia, a la altura de Hudson.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Berazategui 4ª, el hecho ocurrió cuando, por causas que aún se intentan establecer, un camión Iveco modelo 170E22, se encontraba detenido sobre la banquina externa y fue impactado en su parte trasera por una bicicleta.

El rodado menor era guiado por Pablo Andrés Padrón, de aproximadamente 50 años, quien a raíz de la colisión sufrió escoriaciones y una fractura de clavícula con desplazamiento.

Al lugar acudió una ambulancia, que asistió al ciclista y lo trasladó consciente y lúcido al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde fue atendido y permanece fuera de peligro.

El conductor del camión resultó ileso. Por el hecho se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de “lesiones culposas”, con intervención de la UFI y el Juzgado en turno.

 

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Así rescataron a un perro salchicha maltratado en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Bastián, el nene gravemente herido en Pinamar, sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

VIDEO. Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero

Zaniratto define el equipo para el estreno del Lobo

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar

Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- Así rescataron a un perro salchicha maltratado en La Plata

Bastián, el nene gravemente herido en Pinamar, sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

El asalto a una casa de colchones en Cno. Centenario: detenidos con antecedentes y un arma policial robada
Deportes
Murió Julio Campante, el periodista de La Plata partidario de Estudiantes: "Pincharrata de ley"
Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes
En medio de la novela, Marcos Rojo le hizo un guiño al Pincha
Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
Espectáculos
Rata Blanca llega a La Plata para celebrar los 35 años de Magos, espadas y rosas
Intentaron hackear a Mauro Icardi
Icardi la llamó mentirosa y Wanda Nara salió con los talones de punta: “Concéntrate que erraste dos penales”
Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix
Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026: qué pasó con la película argentina "Belén"
La Ciudad
Abrió el registro de carnavales barriales en La Plata: cómo y dónde anotarse
Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis
Basural y roedores muertos entre los desechos en San Carlos
Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix
Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos
Información General
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla