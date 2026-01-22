Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Espectáculos

Rata Blanca llega a La Plata para celebrar los 35 años de Magos, espadas y rosas

Rata Blanca llega a La Plata para celebrar los 35 años de Magos, espadas y rosas
22 de Enero de 2026 | 18:41

Escuchar esta nota

Luego del show que realizaron el pasado mes de noviembre en Movistar Arena, Rata Blanca anuncia su regreso a la ciudad de La Plata en el marco de la gira celebración del 35 aniversario de su álbum Magos, Espadas y Rosas. 

Será el domingo 5 de abril a las 21hs en la Sala Ginastera del Teatro Argentino. Las entradas se pueden adquirir a través de la página Livepass.

"Magos, espadas y rosas", lanzado en 1990, es un disco fundamental del género que ha marcado un antes y un después en la historia del rock en español. Con clásicos como "La leyenda del hada y el mago", "Mujer amante" y "El camino del sol", no sólo consagró a la banda liderada por Walter Giardino en Argentina sino que también la catapultó al reconocimiento en toda América Latina y España.

La banda dio inicio a la gira celebración de los 35 años de "Magos, espadas y rosas" , el 19 de noviembre en Movistar Arena, el álbum que marcó generaciones en la historia del rock en español y fue celebrado con un show épico de la mano de Walter Giardino y compañía.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

VIDEO. Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero

Zaniratto define el equipo para el estreno del Lobo

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar

Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos
Últimas noticias de Espectáculos

Intentaron hackear a Mauro Icardi

Icardi la llamó mentirosa y Wanda Nara salió con los talones de punta: “Concéntrate que erraste dos penales”

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026: qué pasó con la película argentina "Belén"
Policiales
Accidente y milagro en la Autopista La Plata: ciclista chocó con un camión, sufrió fracturas
VIDEO.- Así rescataron a un perro salchicha maltratado en La Plata
Bastián, el nene gravemente herido en Pinamar, sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas
Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco
El asalto a una casa de colchones en Cno. Centenario: detenidos con antecedentes y un arma policial robada
Deportes
Murió Julio Campante, el periodista de La Plata partidario de Estudiantes: "Pincharrata de ley"
Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes
En medio de la novela, Marcos Rojo le hizo un guiño al Pincha
Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
Información General
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
La Ciudad
Abrió el registro de carnavales barriales en La Plata: cómo y dónde anotarse
Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis
Basural y roedores muertos entre los desechos en San Carlos
Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix
Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla