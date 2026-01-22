Rata Blanca llega a La Plata para celebrar los 35 años de Magos, espadas y rosas

Luego del show que realizaron el pasado mes de noviembre en Movistar Arena, Rata Blanca anuncia su regreso a la ciudad de La Plata en el marco de la gira celebración del 35 aniversario de su álbum Magos, Espadas y Rosas.

Será el domingo 5 de abril a las 21hs en la Sala Ginastera del Teatro Argentino. Las entradas se pueden adquirir a través de la página Livepass.

"Magos, espadas y rosas", lanzado en 1990, es un disco fundamental del género que ha marcado un antes y un después en la historia del rock en español. Con clásicos como "La leyenda del hada y el mago", "Mujer amante" y "El camino del sol", no sólo consagró a la banda liderada por Walter Giardino en Argentina sino que también la catapultó al reconocimiento en toda América Latina y España.

La banda dio inicio a la gira celebración de los 35 años de "Magos, espadas y rosas" , el 19 de noviembre en Movistar Arena, el álbum que marcó generaciones en la historia del rock en español y fue celebrado con un show épico de la mano de Walter Giardino y compañía.