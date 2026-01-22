Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía

Descabezan la cúpula de Trenes Argentinos: cuatro las salidas en el Gobierno en menos de 24 horas

Descabezan la cúpula de Trenes Argentinos: cuatro las salidas en el Gobierno en menos de 24 horas
22 de Enero de 2026 | 17:24

Escuchar esta nota

El Gobierno anunció hoy que Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros, mientras Fabián González hará lo propio en Trenes Argentinos Infraestructura.

Así lo informó la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía en un comunicado.

Giorgetti cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector: inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde el 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía.

Allí se desempeñó durante los últimos años como gerente general operativo y administrativo, con “profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional”.

Por su parte, González, abogado de profesión, cuenta con vasta experiencia en empresas ferroviarias del Estado formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025.

En los últimos años también se destacó en su labor como secretario general en Trenes Argentinos Operaciones.

LE PUEDE INTERESAR

Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera: quien lo reemplazará

LE PUEDE INTERESAR

Milei anticipó cuándo se eliminarán las bandas cambiarias del dólar

Cuenta también con experiencia previa en el ámbito judicial, tras haberse desempeñado como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Los presidentes salientes, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, respectivamente, presentaron su renuncia a esas empresas.

Las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de conducir ambos organismos en el marco de la emergencia ferroviaria, con el objetivo de fortalecer la gestión y garantizar la seguridad y continuidad del sistema ferroviario nacional.

Esta tarde también se conoció que el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, presentó su renuncia este jueves por “motivos personales”. El organismo quedará a cargo del licenciado Ernesto Gaspari. Tanto el funcionario saliente como el entrante responden en última instancia al asesor presidencial Santiago Caputo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera: quien lo reemplazará
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

VIDEO. Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Zaniratto define el equipo para el estreno del Lobo

El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar

Los judiciales aceptaron "en disconformidad" la propuesta de aumento salarial de la Provincia
Últimas noticias de Política y Economía

Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado

Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera: quien lo reemplazará

Milei anticipó cuándo se eliminarán las bandas cambiarias del dólar

El embajador argentino en Francia pidió que corrijan un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como británicas
Deportes
Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes
En medio de la novela, Marcos Rojo le hizo un guiño al Pincha
Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
"Es importante para toda la Ciudad": los Leones entrenan en Universitario y mañana partido con entrada gratuita
Espectáculos
Icardi la llamó mentirosa y Wanda Nara salió con los talones de punta: “Concéntrate que erraste dos penales”
Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix
Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026: qué pasó con la película argentina "Belén"
Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: disputa legal tras un reclamo vinculado a su actividad profesional
Cómo ver en vivo el anuncio de las nominaciones de los Premios Oscar 2026: expectativa por "Belén", el drama de Dolores Fonzi
Policiales
Bastián, el nene gravemente herido en Pinamar, sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas
Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco
El asalto a una casa de colchones en Cno. Centenario: detenidos con antecedentes y un arma policial robada
Barrio Aeropuerto: secuestró y golpeó a su pareja y amenazó con matar a su bebé
"A mi hermano le cortaron la pierna despierto, le arruinaron la vida": el drama familiar detrás del brutal caso en La Plata
Información General
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla