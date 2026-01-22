Descabezan la cúpula de Trenes Argentinos: cuatro las salidas en el Gobierno en menos de 24 horas

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco
El Gobierno anunció hoy que Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros, mientras Fabián González hará lo propio en Trenes Argentinos Infraestructura.
Así lo informó la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía en un comunicado.
Giorgetti cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector: inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde el 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía.
Allí se desempeñó durante los últimos años como gerente general operativo y administrativo, con “profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional”.
Por su parte, González, abogado de profesión, cuenta con vasta experiencia en empresas ferroviarias del Estado formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025.
En los últimos años también se destacó en su labor como secretario general en Trenes Argentinos Operaciones.
Cuenta también con experiencia previa en el ámbito judicial, tras haberse desempeñado como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Los presidentes salientes, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, respectivamente, presentaron su renuncia a esas empresas.
Las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de conducir ambos organismos en el marco de la emergencia ferroviaria, con el objetivo de fortalecer la gestión y garantizar la seguridad y continuidad del sistema ferroviario nacional.
Esta tarde también se conoció que el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, presentó su renuncia este jueves por “motivos personales”. El organismo quedará a cargo del licenciado Ernesto Gaspari. Tanto el funcionario saliente como el entrante responden en última instancia al asesor presidencial Santiago Caputo.
