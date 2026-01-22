Mercado de alquileres en La Plata para los universitarios: ¿Cuánto cuesta un monoambiente?



En sintonía con las condiciones climáticas nacionales, el mercado inmobiliario de la Ciudad atraviesa su propio “veranito”.

Es que durante la primera semana de enero, mes que tradicionalmente se sufre una merma de trabajo, martilleros locales advirtieron un incremento de consultas y movimientos, destacando la demanda de los alquileres para los alumnos universitarios. Aunque intentaron ser cautos, auguraron un febrero “todavía más movido”.

En la fila de causas principales se enumeran la migración típica de estudiantes universitarios pero también una lógica que adquiere -cada vez más- mayor previsibilidad. En pocas palabras, los martilleros lo describieron como “un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda”.

más consultas

“Ya arrancó el movimiento más fuerte de los estudiantes. Nos sorprendió: diciembre venía tranquilo pero en enero explotaron las consultas por los alquileres para estudiantes”, expresó en diálogo con EL DIA la martillera local, Gisella Agostinelli. “En febrero estimamos que no va a aflojar”, agregó.

A ello, se suman valores estables “con tendencia más a la baja que a subir”, añadió.

Con un poco más de cautela, la martillera local Mariana Valverde expresó -en diálogo con este diario- que “el mercado muestra una demanda muy similar a la del año pasado, con un leve incremento”, y señaló que “hay movimiento, pero es ordenado y previsibile”.

En este sentido, advirtió que aunque “los meses fuertes son diciembre y febrero”, enero presenta más consultas que el 2025 aunque, “con parámetros normales. Lo cierto es que el aumento es natural, pero no desmedida. Por suerte la demanda no superó la oferta”, indicó.

No obstante, también suscribió a la estabilidad: “Los valores se encuentran alineados al mercado. No se observan subas desmedidas como en otros períodos. Los precios acompañan la inflación y se mueven de forma racional, tanto para propietarios como para inquilinos”.

En tanto, Ramón Penayo, dijo a EL DIA: “La situación es mucho más ordenada que antes. La gente viene tranquila y consigue. Hay más tranquilidad”.

causas y características

Según Agostinelli, las consultas comenzaron “más cerca del ciclo lectivo: esperan a último momento para evitar pagar meses antes que los estudiantes empiecen las cursadas”, indicó.

En tanto, Valverde explicó la previsibilidad que caracteriza a este enero en el mercado inmobiliario: “Se percibe mayor tranquilidad por partes de los padres porque encaran la búsqueda con mayor confianza. Los ajustes de IPC no generanto miedo y la inflación está más controlada. Esto permite planificar mejor y tomar decisiones sin tanta ansiedad”, detalló.

Según la martillera local, además, más que un síntoma de expansión, es de “normalización del mercado”, sentenció.

Precios y cómo será febrero

Los martilleros locales coincidieron en que febrero será un mes con mayor movimiento. Agostinelli señaló: “Ya hubo muchísimos llamados y consultas de personas que vendrán el segundo mes del año a vivir”. En sintonía, Valverde dijo: “Febrero estimo que será, como todos los años, el mes de mayor concentración de búsquedas y cierres. Se espera más movimiento, más consultas y definiciones rápidas pero dentro de un escenario estable, sin tensiones fuertes ni desbalances marcados entre oferta y demanda”.

En cuanto a precios -siempre según ubicación, características, zona, expensas, antigüedad, entre otros atenuantes-, un monoambiente oscila entre $280.000 y $350.000; y con un dormitorio, entre $340.000 y $500.000.

No obstante, todo aquel que desea alquilar, debe tener en cuenta los famosos “gastos de ingreso”: sellado de contrato, honorarios, estudio de las garantías, mes de depósito. “Por ejemplo, para un alquiler de $330.000, con un alquiler de 24 meses, los gastos son de $900.000, que se pueden financiar en dos o tres cuotas, sin intereses”, detalló Agostinelli.

A ello, es necesario sumarle el seguro de incendio que se abona cada seis meses que, para un monoambiente, puede oscilar entre $35.000 y $40.000.