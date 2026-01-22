Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad | se espera un febrero con mayor movimiento

Mercado de alquileres en La Plata para los universitarios: ¿Cuánto cuesta un monoambiente?

Mercado de alquileres en La Plata para los universitarios: ¿Cuánto cuesta un monoambiente?
22 de Enero de 2026 | 19:33

Escuchar esta nota


En sintonía con las condiciones climáticas nacionales, el mercado inmobiliario de la Ciudad atraviesa su propio “veranito”.

Es que durante la primera semana de enero, mes que tradicionalmente se sufre una merma de trabajo, martilleros locales advirtieron un incremento de consultas y movimientos, destacando la demanda de los alquileres para los alumnos universitarios. Aunque intentaron ser cautos, auguraron un febrero “todavía más movido”.

En la fila de causas principales se enumeran la migración típica de estudiantes universitarios pero también una lógica que adquiere -cada vez más- mayor previsibilidad. En pocas palabras, los martilleros lo describieron como “un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda”.

más consultas

“Ya arrancó el movimiento más fuerte de los estudiantes. Nos sorprendió: diciembre venía tranquilo pero en enero explotaron las consultas por los alquileres para estudiantes”, expresó en diálogo con EL DIA la martillera local, Gisella Agostinelli. “En febrero estimamos que no va a aflojar”, agregó.

A ello, se suman valores estables “con tendencia más a la baja que a subir”, añadió.

Con un poco más de cautela, la martillera local Mariana Valverde expresó -en diálogo con este diario- que “el mercado muestra una demanda muy similar a la del año pasado, con un leve incremento”, y señaló que “hay movimiento, pero es ordenado y previsibile”.

En este sentido, advirtió que aunque “los meses fuertes son diciembre y febrero”, enero presenta más consultas que el 2025 aunque, “con parámetros normales. Lo cierto es que el aumento es natural, pero no desmedida. Por suerte la demanda no superó la oferta”, indicó.

No obstante, también suscribió a la estabilidad: “Los valores se encuentran alineados al mercado. No se observan subas desmedidas como en otros períodos. Los precios acompañan la inflación y se mueven de forma racional, tanto para propietarios como para inquilinos”.

En tanto, Ramón Penayo, dijo a EL DIA: “La situación es mucho más ordenada que antes. La gente viene tranquila y consigue. Hay más tranquilidad”.

causas y características

Según Agostinelli, las consultas comenzaron “más cerca del ciclo lectivo: esperan a último momento para evitar pagar meses antes que los estudiantes empiecen las cursadas”, indicó.

En tanto, Valverde explicó la previsibilidad que caracteriza a este enero en el mercado inmobiliario: “Se percibe mayor tranquilidad por partes de los padres porque encaran la búsqueda con mayor confianza. Los ajustes de IPC no generanto miedo y la inflación está más controlada. Esto permite planificar mejor y tomar decisiones sin tanta ansiedad”, detalló.

Según la martillera local, además, más que un síntoma de expansión, es de “normalización del mercado”, sentenció.

Precios y cómo será febrero

Los martilleros locales coincidieron en que febrero será un mes con mayor movimiento. Agostinelli señaló: “Ya hubo muchísimos llamados y consultas de personas que vendrán el segundo mes del año a vivir”. En sintonía, Valverde dijo: “Febrero estimo que será, como todos los años, el mes de mayor concentración de búsquedas y cierres. Se espera más movimiento, más consultas y definiciones rápidas pero dentro de un escenario estable, sin tensiones fuertes ni desbalances marcados entre oferta y demanda”.

En cuanto a precios -siempre según ubicación, características, zona, expensas, antigüedad, entre otros atenuantes-, un monoambiente oscila entre $280.000 y $350.000; y con un dormitorio, entre $340.000 y $500.000.

No obstante, todo aquel que desea alquilar, debe tener en cuenta los famosos “gastos de ingreso”: sellado de contrato, honorarios, estudio de las garantías, mes de depósito. “Por ejemplo, para un alquiler de $330.000, con un alquiler de 24 meses, los gastos son de $900.000, que se pueden financiar en dos o tres cuotas, sin intereses”, detalló Agostinelli.

A ello, es necesario sumarle el seguro de incendio que se abona cada seis meses que, para un monoambiente, puede oscilar entre $35.000 y $40.000.

Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio: ¿Podría haber paro de micros?

Vecinos de Los Hornos “aislados” por un caño de agua principal roto

Abrió el registro de carnavales barriales en La Plata: cómo y dónde anotarse

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis
Murió Julio Campante, el periodista de La Plata partidario de Estudiantes: "Pincharrata de ley"
Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes
En medio de la novela, Marcos Rojo le hizo un guiño al Pincha
Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
Según el Ministerio de Seguridad nacional, en 2025 cayeron los homicidios y subieron las estafas
Accidente y milagro en la Autopista La Plata: ciclista chocó con un camión, sufrió fracturas
VIDEO.- Así rescataron a un perro salchicha maltratado en La Plata
Bastián, el nene gravemente herido en Pinamar, sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas
Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
Nico Vázquez vivió un momento paranormal en vivo cuando habló de su hermano Santiago
Rata Blanca llega a La Plata para celebrar los 35 años de Magos, espadas y rosas
Intentaron hackear a Mauro Icardi
Icardi la llamó mentirosa y Wanda Nara salió con los talones de punta: “Concéntrate que erraste dos penales”
Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

