Mercado de alquileres en La Plata para los universitarios: ¿Cuánto cuesta un monoambiente?
Mercado de alquileres en La Plata para los universitarios: ¿Cuánto cuesta un monoambiente?
Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio: ¿Podría haber paro de micros?
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado
Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix
Los abusos en el Senado llegaron al Concejo Deliberante y exigen una comisión investigadora
Descabezan la cúpula de Trenes Argentinos: cuatro las salidas en el Gobierno en menos de 24 horas
Nico Vázquez vivió un momento paranormal en vivo cuando habló de su hermano Santiago
Accidente y milagro en la Autopista La Plata: ciclista chocó con un camión, sufrió fracturas
Icardi la llamó mentirosa y Wanda Nara salió con los talones de punta: “Concéntrate que erraste dos penales”
Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco
Abrió el registro de carnavales barriales en La Plata: cómo y dónde anotarse
Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos
Rata Blanca llega a La Plata para celebrar los 35 años de Magos, espadas y rosas
¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes
VIDEO.- Así rescataron a un perro salchicha maltratado en La Plata
Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Murió Julio Campante, el periodista de La Plata partidario de Estudiantes: "Pincharrata de ley"
Barrio Aeropuerto: secuestró y golpeó a su pareja y amenazó con matar a su bebé
Los judiciales aceptaron "en disconformidad" la propuesta de aumento salarial de la Provincia
VIDEO.- Basura, olor nauseabundo y contaminación: el abandono del camino negro que atraviesa la Reserva de Punta Lara
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
El asalto a una casa de colchones en Cno. Centenario: detenidos con antecedentes y un arma policial robada
Bastián, el nene gravemente herido en Pinamar, sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas
Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
Es un artesano de Berisso, hace 20 años que vive entre El Hoyo y Epuyén y perdió todo en el incendio
Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En sintonía con las condiciones climáticas nacionales, el mercado inmobiliario de la Ciudad atraviesa su propio “veranito”.
Es que durante la primera semana de enero, mes que tradicionalmente se sufre una merma de trabajo, martilleros locales advirtieron un incremento de consultas y movimientos, destacando la demanda de los alquileres para los alumnos universitarios. Aunque intentaron ser cautos, auguraron un febrero “todavía más movido”.
En la fila de causas principales se enumeran la migración típica de estudiantes universitarios pero también una lógica que adquiere -cada vez más- mayor previsibilidad. En pocas palabras, los martilleros lo describieron como “un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda”.
A ello, se suman valores estables “con tendencia más a la baja que a subir”, añadió.
Con un poco más de cautela, la martillera local Mariana Valverde expresó -en diálogo con este diario- que “el mercado muestra una demanda muy similar a la del año pasado, con un leve incremento”, y señaló que “hay movimiento, pero es ordenado y previsibile”.
En este sentido, advirtió que aunque “los meses fuertes son diciembre y febrero”, enero presenta más consultas que el 2025 aunque, “con parámetros normales. Lo cierto es que el aumento es natural, pero no desmedida. Por suerte la demanda no superó la oferta”, indicó.
LE PUEDE INTERESAR
Abrió el registro de carnavales barriales en La Plata: cómo y dónde anotarse
No obstante, también suscribió a la estabilidad: “Los valores se encuentran alineados al mercado. No se observan subas desmedidas como en otros períodos. Los precios acompañan la inflación y se mueven de forma racional, tanto para propietarios como para inquilinos”.
En tanto, Ramón Penayo, dijo a EL DIA: “La situación es mucho más ordenada que antes. La gente viene tranquila y consigue. Hay más tranquilidad”.
Según Agostinelli, las consultas comenzaron “más cerca del ciclo lectivo: esperan a último momento para evitar pagar meses antes que los estudiantes empiecen las cursadas”, indicó.
En tanto, Valverde explicó la previsibilidad que caracteriza a este enero en el mercado inmobiliario: “Se percibe mayor tranquilidad por partes de los padres porque encaran la búsqueda con mayor confianza. Los ajustes de IPC no generanto miedo y la inflación está más controlada. Esto permite planificar mejor y tomar decisiones sin tanta ansiedad”, detalló.
Según la martillera local, además, más que un síntoma de expansión, es de “normalización del mercado”, sentenció.
Los martilleros locales coincidieron en que febrero será un mes con mayor movimiento. Agostinelli señaló: “Ya hubo muchísimos llamados y consultas de personas que vendrán el segundo mes del año a vivir”. En sintonía, Valverde dijo: “Febrero estimo que será, como todos los años, el mes de mayor concentración de búsquedas y cierres. Se espera más movimiento, más consultas y definiciones rápidas pero dentro de un escenario estable, sin tensiones fuertes ni desbalances marcados entre oferta y demanda”.
En cuanto a precios -siempre según ubicación, características, zona, expensas, antigüedad, entre otros atenuantes-, un monoambiente oscila entre $280.000 y $350.000; y con un dormitorio, entre $340.000 y $500.000.
No obstante, todo aquel que desea alquilar, debe tener en cuenta los famosos “gastos de ingreso”: sellado de contrato, honorarios, estudio de las garantías, mes de depósito. “Por ejemplo, para un alquiler de $330.000, con un alquiler de 24 meses, los gastos son de $900.000, que se pueden financiar en dos o tres cuotas, sin intereses”, detalló Agostinelli.
A ello, es necesario sumarle el seguro de incendio que se abona cada seis meses que, para un monoambiente, puede oscilar entre $35.000 y $40.000.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí