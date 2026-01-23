Atento al tránsito por el rodaje de una miniserie

Con motivo del rodaje de la nueva miniserie “El futuro es nuestro”, producida por K&S Films para Netflix, este fin de semana habrá cortes de tránsito en distintas calles del casco urbano de la Ciudad.

Desde el Municipio informaron que el rodaje en las inmediaciones del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha se desarrollará en dos etapas y requerirá cambios en la circulación: la primera desde hoy y hasta el domingo 25 de enero y la segunda, del 30 de enero al 2 de febrero.

En ese marco, hoy desde las 22 horas y durante toda la jornada de mañana y el domingo permanecerán cerradas al tránsito las esquinas de 6 y 51, 5 y 50, diagonal 80 y 5, 49 y 7, 51 y 5, y 48 y 5.

Para el próximo fin de semana, durante todo el viernes 30 se cerrará el tránsito vehicular en las esquinas de 6 y 50, 7 y 49 y 5 y 48. En tanto, el sábado 31 de enero y el domingo 1° y lunes 2 de febrero habrá cortes en 5 y 50, 5 y 51, diagonal 80 y 49, 7 y 49, 5 y 48, 7 y 47 y 6 y 51.

Asimismo, desde la Comuna se aclaró que durante los días de filmación no estará permitido el estacionamiento en las calles afectadas por los cortes. Además, se solicitó circular con precaución y evitar la zona en la medida de lo posible.

Finalmente, se informó que las escenas de acción de la miniserie demandarán el uso de vehículos militares, por lo que durante las mencionadas jornadas se los verá circulando solo con fines ficcionales.

La nueva propuesta de Netflix

El rodaje de la miniserie comienza mañana y se extenderá durante 25 jornadas, con epicentro en el Pasaje Dardo Rocha y zonas aledañas del casco urbano.

La producción movilizará a más de 200 técnicos, contará con casi 500 extras y tendrá una fuerte participación de profesionales locales, tanto en áreas técnicas como artísticas. Durante el período de rodaje, distintos espacios públicos de la Ciudad serán adaptados como sets de grabación, una dinámica que generará un movimiento significativo en comercios y servicios de cercanía, especialmente en una época del año de menor actividad, según se informó.

Desde el punto de vista productivo, se espera que la filmación genere un impacto económico directo en alojamiento, gastronomía, transporte y otros servicios.