Nuevos incidentes en la marcha de jubilados: enmascarados vs. Policía

Volvieron las marchas de los jubilados y la tensión / Archivo-NA

Los primeros incidentes del año se registraron ayer durante la marcha de los jubilados en el Congreso cuando la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intentó identificar a dos manifestantes que estaban enmascarados, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes policiales.

El cruce tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso, donde los jubilados y organizaciones políticas retomaron las marchas de los miércoles.

“Se produjo una incidencia entre manifestantes y personal policial de brigada en momentos que intentaban identificar a dos enmascarados”, indicaron las fuentes.

Los agentes de la Policía porteña que se ubicaban en el segundo y tercer cordón de la protesta, pidieron el DNI a esos dos manifestantes, lo que generó el cruce. La Policía federal, en tanto, ocupaba el primer cordón, en cumplimiento del protocolo antipiquetes.

La Policía de la CABA consignó que en el cruce de Rivadavia y Rodríguez Peña “se observó un motovehículo junto a dos hombres, el cual no poseía dominio colocado. Al acercarse personal policial, el motovehículo se retiró del lugar quedando en el lugar dos hombres, a las cuales se procede a identificar”.

“En ese momento, uno de las masculinos se arrojó al suelo y el otro comenzó a entorpecer el accionar policial”, indicaron.

Como testigos de esa situación, “varios manifestantes comenzaron a aglomerarse lanzando objetos hacia los efectivos”, por lo que el “personal policial realizó cordón con el fin tranquilizar la situación”.

“No hay detenidos y hay un policía con un golpe en el rostro”, aclaró la Policía.

Los jubilados desde casi 2 años vienen marchando los días miércoles y muchas veces tuvieron el acompañamiento de organizaciones políticas y sociales.