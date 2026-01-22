Frigerio denunció espionaje ilegal en su despacho

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció ayer el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ilegal que estaban ocultos en su oficina y en la Secretaría General de la provincia.

“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, anunció el mandatario provincial, a la par que advirtió que este tipo de actividades remiten a “prácticas oscuras del pasado”.

En tanto que desde el PRO, partido político al que pertenece Frigerio, expresaron su “total respaldo” al gobernador entrerriano.

“Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones”, expresó el comunicado difundido por la fuerza política liderada por Mauricio Macri.

“En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, pidieron en el PRO.