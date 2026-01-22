Frigerio denunció espionaje ilegal en su despacho

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio
Milei en Davos: una firme defensa de las reformas y el capitalismo
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas
Luis Caputo tuvo un breve contacto con la jefe del FMI, que elogió la acumulación de reservas
Un dirigente de Carrió arremetió contra el Gobierno y le contestaron
Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero
El Central hace los deberes que le pidió el FMI y continúa comprando “verdes”
Nuevos incidentes en la marcha de jubilados: enmascarados vs. Policía
Controles en 36 colonias de vacaciones en distintos barrios de la Ciudad
Anses sumó una billetera digital para el cobro de planes sociales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció ayer el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ilegal que estaban ocultos en su oficina y en la Secretaría General de la provincia.
“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, anunció el mandatario provincial, a la par que advirtió que este tipo de actividades remiten a “prácticas oscuras del pasado”.
En tanto que desde el PRO, partido político al que pertenece Frigerio, expresaron su “total respaldo” al gobernador entrerriano.
“Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones”, expresó el comunicado difundido por la fuerza política liderada por Mauricio Macri.
“En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, pidieron en el PRO.
LE PUEDE INTERESAR
Designaciones en el directorio del Bapro
LE PUEDE INTERESAR
En Punta Alta dieron de baja los corsos gratuitos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí