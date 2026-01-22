Gremios presionan a la CGT y piden ir al paro

Un grupo de dirigentes de la CGT mete presión para que la conducción de la central obrera, que mantiene contactos con el Gobierno, se plante frente a la reforma laboral que impulsa el presidente, Javier Milei. Precisamente, ese fue el tema convocante de la reunión que mantuvieron ayer en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

“Más de 25 gremios se declararon en estado de alerta y unidad frente a la reforma laboral de Milei”, se advirtió en un comunicado difundido tras el encuentro encabezado por el secretario general de la UOM, Abel Furlán, y del que participaron representantes de Luz y Fuerza; Aceiteros; la Asociación del Personal Aeronáutico; Pilotos de APLA; la Federación Obrera Ceramista; trabajadores Viales y Mineros, entre otros.

Se trata de un grupo minoritario que no ve con buenos ojos la postura negociadora de la cúpula de la CGT y que promueve movilizaciones y un nuevo paro para los primeros días de febrero. Algo que se terminará de definir en una próxima reunión, fechada para el miércoles 28.

Según alertaron, el texto oficial es un “intento de flexibilización laboral”, por lo que reclamaron para los sindicatos un lugar central la mesa de discusión y criticaron el rol de los gobernadores: “No pueden negociar en base a sus intereses locales, llevándose puestos los derechos de todos”, dispararon.

Para no tensar más la cuerda, dijeron respaldar “las gestiones de los cosecretarios generales de la CGT”, pero subrayaron la necesidad de enfrentar “el avance sobre los derechos laborales desde tres frentes: el jurídico, el legislativo y el diálogo político”.