“Maquiavelo está muerto” y “Make Argentina great again“

Las frases que dejó el Presidente en el Foro Económico. Críticas desde la oposición más dura al discurso
Un poco menos de 30 minutos duró la exposición del presidente de Argentina, Javier Milei, en uno de los foros económicos más convocantes del mundo. Fue luego de Donald Trump, quien lo tiene como su principal aliado en América Latina. Por eso aseguró que “América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente”.
En su tercera participación en Davos, Milei evocó que en 2024 señaló que Occidente estaba “en peligro” y en 2025 dijo que diferentes organismos internacionales impulsaban “un conjunto de políticas socialistas arropadas de modo elegante para engañar personas”.
El socialismo “siempre termina mal, horriblemente mal”, enfatizó Milei, al referirse a los “daños aberrantes” que causó en Venezuela con el “establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente”.
Pero ahora, “el mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente”, declaró el mandatario.
El discurso del mandatario tuvo como eje principal “probar” que el “capitalismo de libre empresa” es “justo” y “eficiente”, y señalar que es necesario que los Estados intervengan menos en la economía.
“Esto es ‘Make Argentina Great Again’”, dijo tras destacar las reformas impulsadas por el Ministerio de Modernización, a cargo de Federico Sturzenegger.
“Las políticas públicas deben estar guiadas por la ética y no el utilitarismo económico o político, que siempre derivan en soluciones injustas, populistas y empobrecedoras”, fue otra de sus frases contra el socialismo y lo sentenció con: “Maquiavelo ha muerto y es momento de enterrarlo”.
También dejó pensamientos como estos:
“Regular mata el crecimiento”
“A los sectores vulnerables hemos dejado de regalarles pescado, para enseñarles a pescar”
“El capitalismo de libre empresa no socava los valores morales”
“El dilema entre eficiencia y justicia es falso”
“Los mercados no solo son superiores desde lo productivo, sino que también son justos”.
Mientras, el legislador porteño de Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro ironizó sobre el discurso del presidente en Davos, marcó sus contradicciones y lo comparó con el del mandatario estadounidense, Donald Trump. “Milei en Davos exige que las políticas públicas se orienten por la ética y la moral mientras le baja impuestos a los ricos, aumenta los fondos a la SIDE y le recorta a los jubilados, a la UBA y al Garrahan”, subrayó el exdiputado nacional. “¡Casi como que Trump invada Groenlandia y exige el Nobel de la paz!”, completó en un posteo en redes sociales.
“El discurso de Milei: previsible, básico y arrastrado al imperialismo yanqui. Y muy aburrido, también”, dijo la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA
Propietario El Día SAICYF. Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
