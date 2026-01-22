Un regreso anticipado arruinó el golpe de una peligrosa banda en Gorina

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
Una banda de delincuentes estaba dando el golpe en una vivienda de Gorina, en la jornada de ayer. Pero cuando parecía que todo les estaba saliendo a la perfección, sucedió lo imprevisto: la propietaria de la casa llegó antes de lo que aquellos esperaban.
Esa circunstancia, los obligó a apresurar la fuga. Sin embargo, de los tres escruchantes protagonistas de este episodio de inseguridad, uno terminó siendo arrestado por policías que fueron advertidos sobre el hecho.
De acuerdo a lo que puedo saber este diario, el ilícito fue perpetrado en un domicilio de calle 501 entre 140 y 140 bis, donde entraron tras romper la puerta principal..
Se indicó, a su vez, que su dueña, de 39 años, justo retornó allí y alcanzó a observar cuando los ladrones se retiraban apurados, dejándola perpleja y desconcertada por la inesperada situación.
Con el dato aportado por ocasionales testigos de que los maleantes vestían “ropa deportiva negra”, lo mismo que hacia donde emprendieron la fuga, un móvil policial con personal del Comando de Patrulla, acudió a la zona.
Paralelamente, transmitieron la novedad y solicitaron apoyo para que se sumaran patrulleros, con el propósito de desplegar un operativo cerrojo, para tratar de interceptar a los fugitivos delincuentes.
Esa misión terminó dando resultado a medias. Es que uno de los investigadores reveló que “si bien se pudo divisar a los tres sujetos, al ver a la Policía, comenzaron a correr en diferentes direcciones”.
De inmediato, reflejó que “luego de una breve persecución, se pudo interceptar y detener a uno de ellos, de 17 años, a quien se le secuestraron varias alhajas”.
No se descarta que sus cómplices, que consiguieron escapar, tengan en su poder otras pertenencias sustraídas en esa vivienda de Gorina. Ahora resta dar con el paradero de los otros dos delincuentes, que también serían menores de edad y que serían de la zona.
