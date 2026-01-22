Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Milei participó de la firma de la creación del Consejo de la Paz que impulsa Trump

"Mucha gente está feliz con lo que estoy haciendo", señaló el mandatario estadounidense

Milei participó de la firma de la creación del Consejo de la Paz que impulsa Trump
22 de Enero de 2026 | 07:15

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que, en la actualidad, “el mundo está más pacífico que hace un año”, a la vez que dijo que la guerra de Gaza “está llegando a su fin” tras poner en marcha el “Consejo de la Paz” en Davos con la presencia del mandatario argentino Javier Milei.

“Mucha gente está feliz con lo que estoy haciendo. Hoy el mundo está más pacífico que hace un año”, señaló Trump, quien además dijo en un discurso que “capturamos a (Nicolás) Maduro y los venezolanos están felices”.

Y agregó que “la guerra en Gaza está llegando a su final y estamos controlando la situación en Irán”. “Trabajamos muy duro, hace un año el mundo estaba muy mal”, aseveró, a la vez que indicó: “Estamos haciendo un progreso significativo con el Isis”.

Trump puso en marcha “Consejo de la Paz”, un día después de su discurso ante el Foro Económico Mundial y en el acto estuvieron, además de Milei, Benjamín Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan.

El comité ejecutivo fundador del Consejo de la Paz está integrado el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.

El presidente Milei participó de la firma de formalización del Consejo de la Paz impulsado por su par republicano para bregar por la paz en la Franja de Gaza.

Tras la firma del acta fundacional de la instancia impulsada por Trump en Davos, Milei brindará una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes, antes de emprender el regreso al país.

