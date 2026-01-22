Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $2.000.000

22 de Enero de 2026

El Súper Cartonazo tiene un pozo acumulado de $2.000.00 y ya arrancó la nueva ronda tras quedar vacante esta semana. Hoy se entrega gratis con la edición impresa del diario EL DIA la tarjeta para empezar a controlar los números y darle rienda suelta a la ilusión.

El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA, tuvo una ronda vacante al no presentarse nadie con el cartón con los 15 aciertos. De esta manera, se acumuló el premio que ahora alcanza los $2.000.000.

Tener el nuevo cupón es fundamental para jugar y ganar, ya que entre mañana y el martes se publicará en EL DIA las cinco tanda de números para llenar el cartón y ser el acreedor del suculento monto.

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

Durante el 2025, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.
 

