El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio
Denuncian corte de luz en un barrio a pasos del Centro en una jornada que promete ser calurosa
Milei participó de la firma de la creación del Consejo de la Paz que impulsa Trump
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
VIDEO. Así, en segundos, motochorros asaltaron a playeros y clientes en una estación de servicio
Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas
Jueves a puro sol, para pileta y con máxima de 31º: cómo sigue el tiempo en La Plata
VIDEO. Milei en Davos: una firme defensa de las reformas y el capitalismo
Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $2.000.000
Luis Caputo tuvo un breve contacto con la jefe del FMI, que elogió la acumulación de reservas
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Un dirigente de Carrió arremetió contra el Gobierno y le contestaron
Todos los descuentos de Cuenta DNI de Banco Provincia para este jueves 22 de enero
El Central hace los deberes que le pidió el FMI y continúa comprando “verdes”
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO. Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero
Nuevos incidentes en la marcha de jubilados: enmascarados vs. Policía
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Súper Cartonazo tiene un pozo acumulado de $2.000.00 y ya arrancó la nueva ronda tras quedar vacante esta semana. Hoy se entrega gratis con la edición impresa del diario EL DIA la tarjeta para empezar a controlar los números y darle rienda suelta a la ilusión.
El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA, tuvo una ronda vacante al no presentarse nadie con el cartón con los 15 aciertos. De esta manera, se acumuló el premio que ahora alcanza los $2.000.000.
Tener el nuevo cupón es fundamental para jugar y ganar, ya que entre mañana y el martes se publicará en EL DIA las cinco tanda de números para llenar el cartón y ser el acreedor del suculento monto.
Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.
Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
Durante el 2025, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
LE PUEDE INTERESAR
Mapa de fiestas clandestinas: crecen los reclamos en la periferia
LE PUEDE INTERESAR
Piden mayor vacunación ante la “súper gripe”
Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí