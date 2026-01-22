Denuncian corte de luz en un barrio a pasos del Centro en una jornada que promete ser calurosa

Vecinos de un barrio cercano al casco urbano de la ciudad amanecieron este jueves con un corte de luz que se inició en horas de la madrugada y se extendía durante la mañana, según denunciaron al WhatsApp de EL DÍA (221 477-9896).

La interrupción afectaba a usuarios de la zona cercanas al Parque Saavedra como 17 y 65, 16 y 65 y 16 y 66, según los reclamos efectuados.

"Últimamente se está cortando seguido a la madrugada", expusieron los damnificados, manifestando su preocupación por una eventual prolongación de la falta de suministro.

Debido a que para hoy se espera un aumento de la temperatura en La Plata, los vecinos reclamaron la urgente restitución del servicio para poder utilizar los artefactos de ventilación.

Un edificio de ocho pisos de la zona, en el que residen numerosas familias, se encuentra entre los inmuebles alcanzados por el corte. "Esto produce que no contemos con ascensor y, de perdurar la falta de energía, probablemente tengamos problemas con la bomba de agua; además de estar incomunicados y no poder cumplir con compromisos laborales o trámites", subrayaron los habitantes del lugar.

Cabe remarcar que para hoy está previsto en La Plata y alrededores temperaturas en torno a los 31ºC. "Esperemos esta mañana contar otra vez con la luz porque pagamos una fortuna", expresaron.

Los cortes programados para este jueves 22

Edelap informó que los cortes programados para la presente jornada son los siguientes

De 8 a 16 hs. en la zona de 11 a 13 y de 38 a 39, La Plata;

De 8 a 15:30 hs. en la zona de Acceso a Olíden y Calle 224, Magdalena.

Según la empresa los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas