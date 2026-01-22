Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía

Un informe arrojó que Argentina tiene los salarios pretendidos más altos de la Región: US$ 1.250

Un informe arrojó que Argentina tiene los salarios pretendidos más altos de la Región: US$ 1.250
22 de Enero de 2026 | 08:36

Escuchar esta nota

De acuerdo con el último Informe Regional de Jobint, correspondiente al segundo semestre, Argentina se posiciona a la cabeza de las expectativas salariales en América Latina. Los postulantes locales solicitan, en promedio, US$ 1.250 (al tipo de cambio oficial) o US$ 1.227 (según el dólar MEP). Además, el país acumuló un incremento del 5,51% durante el transcurso de 2025, situándose como el segundo mercado con mayor crecimiento en sus pedidos remunerativos.

En el escalafón regional, Chile ocupa el segundo puesto con una media de US$ 1.202, seguido por Panamá con US$ 1.069. En el extremo opuesto, las aspiraciones más austeras se registran en Perú y Ecuador, con promedios mensuales de US$ 1.020 y US$ 864, respectivamente.

Al analizar el periodo comprendido entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025, el mercado laboral argentino dio señales de una notable estabilidad. La variación acumulada fue de apenas 1,30% en la cotización oficial y del 7,89% bajo el dólar MEP, las cifras más bajas de la comparativa regional.

Por el contrario, otros países mostraron movimientos más bruscos en sus indicadores: Panamá creció un 2,91%, Chile un 3,91% y Ecuador un 6,50%. El dato más disruptivo lo aportó Perú, donde las pretensiones salariales saltaron un 17,69%, el incremento más alto de la zona.

Sin embargo, la perspectiva histórica revela una realidad distinta. En el acumulado de los últimos cinco años (mayo 2020 - noviembre 2025), Argentina pulveriza los récords regionales con un alza del 48,12% en dólares oficiales y un impactante 134,86% en dólar MEP.

Esta brecha histórica es abismal frente a sus vecinos: mientras Argentina volaba por encima del 100%, Perú apenas varió un 19,83%, Chile un 16,64%, Ecuador un 7,10% y Panamá se mantuvo casi estático con un 4,43%.

LE PUEDE INTERESAR

Intriga y nervios en la política de la provincia: peritan los teléfonos de los exempleados del Senado bonaerense

LE PUEDE INTERESAR

"Es un gran problema para mi país": el gesto de un embajador argentino que aplaudieron libertarios y peronsitas

Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint, atribuye la estabilidad interanual argentina a la particular convivencia de múltiples tipos de cambio. Barni destaca que, a pesar de la dispersión de tasas, la brecha entre el dólar oficial y el MEP se ha reducido significativamente, llegando a una diferencia de solo 6 puntos porcentuales en este último tramo del año.

Desglose por sectores y jerarquías

El informe también permite identificar disparidades según el rol y el área de desempeño:

- Administración y finanzas

Junior: Chile lidera con US$ 991, seguido por Argentina (US$ 943) y Panamá (US$ 821).

Senior/Semi-senior: Argentina recupera el liderazgo con US$ 1.308, superando por poco a Chile (US$ 1.292).

Jefes y Supervisores: La diferencia a favor de Argentina es marcada, con una media de US$ 2.261, muy por encima de los US$ 1.657 de Panamá.

- Producción, abastecimiento y logística

Junior: En este rubro, los ingresantes chilenos piden más (US$ 1.130) que los argentinos (US$ 952).

Senior/Semi-senior: Argentina vuelve al tope del ranking con pedidos de US$ 1.474, apenas por encima de los US$ 1.466 de Chile.

Jefes y supervisores: Los mandos medios argentinos registran la pretensión más alta de la región con US$ 1.996, seguidos por Chile con US$ 1.814.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

VIDEO. Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero

FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Zaniratto define el equipo para el estreno del Lobo

Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas

El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar

Piden mayor vacunación ante la “súper gripe”
Últimas noticias de Política y Economía

Hubo euforia por las acciones argentinas

Intriga y nervios en la política de la provincia: peritan los teléfonos de los exempleados del Senado bonaerense

"Es un gran problema para mi país": el gesto de un embajador argentino que aplaudieron libertarios y peronsitas

Milei participó de la firma de la creación del Consejo de la Paz que impulsa Trump
Deportes
¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones
El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?
Medina espera resolver el futuro de su carrera
Quinteros probó el once y aún mantiene dudas
Zaniratto define el equipo para el estreno del Lobo
Información General
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
Espectáculos
Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: disputa legal tras un reclamo vinculado a su actividad profesional
Cómo ver en vivo el anuncio de las nominaciones de los Premios Oscar 2026: expectativa por "Belén", el drama de Dolores Fonzi
Se separaron Keita Baldé y Simona Guatieri: el matrimonio que no pudo superar la infidelidad con Wanda Nara, los detalles
Más que infidelidades: se filtraron detalles de la separación de Gonzalo Valenzuela y Kika Silva
Flor Vigna vuelve a burlarse de Luciano Castro luego de la crisis con Griselda Siciliani: "Se convirtió en el bolu.. más grande de Argentina"
Policiales
Intriga y nervios en la política de la provincia: peritan los teléfonos de los exempleados del Senado bonaerense
VIDEO. Así, en segundos, motochorros asaltaron a playeros y clientes en una estación de servicio
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Amenazó con matar a su pareja y a su bebé: preso
Tenía 12 años, era ladrón y murió en un tiroteo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla