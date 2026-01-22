Un informe arrojó que Argentina tiene los salarios pretendidos más altos de la Región: US$ 1.250

De acuerdo con el último Informe Regional de Jobint, correspondiente al segundo semestre, Argentina se posiciona a la cabeza de las expectativas salariales en América Latina. Los postulantes locales solicitan, en promedio, US$ 1.250 (al tipo de cambio oficial) o US$ 1.227 (según el dólar MEP). Además, el país acumuló un incremento del 5,51% durante el transcurso de 2025, situándose como el segundo mercado con mayor crecimiento en sus pedidos remunerativos.

En el escalafón regional, Chile ocupa el segundo puesto con una media de US$ 1.202, seguido por Panamá con US$ 1.069. En el extremo opuesto, las aspiraciones más austeras se registran en Perú y Ecuador, con promedios mensuales de US$ 1.020 y US$ 864, respectivamente.

Al analizar el periodo comprendido entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025, el mercado laboral argentino dio señales de una notable estabilidad. La variación acumulada fue de apenas 1,30% en la cotización oficial y del 7,89% bajo el dólar MEP, las cifras más bajas de la comparativa regional.

Por el contrario, otros países mostraron movimientos más bruscos en sus indicadores: Panamá creció un 2,91%, Chile un 3,91% y Ecuador un 6,50%. El dato más disruptivo lo aportó Perú, donde las pretensiones salariales saltaron un 17,69%, el incremento más alto de la zona.

Sin embargo, la perspectiva histórica revela una realidad distinta. En el acumulado de los últimos cinco años (mayo 2020 - noviembre 2025), Argentina pulveriza los récords regionales con un alza del 48,12% en dólares oficiales y un impactante 134,86% en dólar MEP.

Esta brecha histórica es abismal frente a sus vecinos: mientras Argentina volaba por encima del 100%, Perú apenas varió un 19,83%, Chile un 16,64%, Ecuador un 7,10% y Panamá se mantuvo casi estático con un 4,43%.

Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint, atribuye la estabilidad interanual argentina a la particular convivencia de múltiples tipos de cambio. Barni destaca que, a pesar de la dispersión de tasas, la brecha entre el dólar oficial y el MEP se ha reducido significativamente, llegando a una diferencia de solo 6 puntos porcentuales en este último tramo del año.

Desglose por sectores y jerarquías

El informe también permite identificar disparidades según el rol y el área de desempeño:

- Administración y finanzas

Junior: Chile lidera con US$ 991, seguido por Argentina (US$ 943) y Panamá (US$ 821).

Senior/Semi-senior: Argentina recupera el liderazgo con US$ 1.308, superando por poco a Chile (US$ 1.292).

Jefes y Supervisores: La diferencia a favor de Argentina es marcada, con una media de US$ 2.261, muy por encima de los US$ 1.657 de Panamá.

- Producción, abastecimiento y logística

Junior: En este rubro, los ingresantes chilenos piden más (US$ 1.130) que los argentinos (US$ 952).

Senior/Semi-senior: Argentina vuelve al tope del ranking con pedidos de US$ 1.474, apenas por encima de los US$ 1.466 de Chile.

Jefes y supervisores: Los mandos medios argentinos registran la pretensión más alta de la región con US$ 1.996, seguidos por Chile con US$ 1.814.