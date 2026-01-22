Hubo euforia por las acciones argentinas

Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Milei participó de la firma de la creación del Consejo de la Paz que impulsa Trump
FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
Denuncian corte de luz en un barrio a pasos del Centro en una jornada que promete ser calurosa
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Un informe arrojó que Argentina tiene los salarios pretendidos más altos de la Región: US$ 1.250
Intriga y nervios en la política de la provincia: peritan los teléfonos de los exempleados del Senado bonaerense
VIDEO. Así, en segundos, motochorros asaltaron a playeros y clientes en una estación de servicio
Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas
A 10 años de la última comentarista en el fútbol argentino, hay continuidad en el legado de Viviana Vila
Jueves a puro sol, para pileta y con máxima de 31º: cómo sigue el tiempo en La Plata
VIDEO. Milei en Davos: una firme defensa de las reformas y el capitalismo
Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $2.000.000
Luis Caputo tuvo un breve contacto con la jefe del FMI, que elogió la acumulación de reservas
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Un dirigente de Carrió arremetió contra el Gobierno y le contestaron
Todos los descuentos de Cuenta DNI de Banco Provincia para este jueves 22 de enero
El Central hace los deberes que le pidió el FMI y continúa comprando “verdes”
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO. Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Registraron subas superior al 10%
Escuchar esta nota
A medida que llegaban noticias desde el Foro Económico de Davos, los mercados iban marcando alzas que favorecían, entre otros activos, a los de la Argentina.
Las acciones argentinas treparon este miércoles hasta más de 10% en Wall Street, al tiempo que los bonos operaron con mayoría de avances y el Riesgo País se ubicó debajo de los 570 puntos.
“Los analistas están observando con buenos ojos la alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos, que fue destacada por voceros de la Secretaría de Estado horas antes del inicio del Foro de Davos”, explicó un especialista.
En este marco, el índice S&P Merval avanzó 3,6% en pesos, hasta los 3.047.553,39 puntos, y subió un 4,2% en dólares, superando nuevamente los 2.000 puntos.
En el panel líder de la bolsa porteña, las mayores subas de la rueda fueron encabezadas por EDENOR, que avanzó 11,5%, seguida por Banco Macro con una mejora de 6,7%, y por Grupo Superville, que ganó 5,3%.
Entre los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street, los principales avances de la jornada los registraron EDENOR (10,3)%, seguido por Banco Macro (7,9%), y Grupo Financiero Galicia (7,3%).
LE PUEDE INTERESAR
Un informe arrojó que Argentina tiene los salarios pretendidos más altos de la Región: US$ 1.250
A su vez, los bonos en dólares operaron mixtos: la mayor suba fue para el Global 2046 (0,4%), y la mayor baja para el Bonar 2035 (0,3%).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí