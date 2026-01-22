Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hubo euforia por las acciones argentinas

Registraron subas superior al 10%

22 de Enero de 2026 | 09:01

A medida que llegaban noticias desde el Foro Económico de Davos, los mercados iban marcando alzas que favorecían, entre otros activos, a los de la Argentina.

Las acciones argentinas treparon este miércoles hasta más de 10% en Wall Street, al tiempo que los bonos operaron con mayoría de avances y el Riesgo País se ubicó debajo de los 570 puntos.

“Los analistas están observando con buenos ojos la alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos, que fue destacada por voceros de la Secretaría de Estado horas antes del inicio del Foro de Davos”, explicó un especialista.

En este marco, el índice S&P Merval avanzó 3,6% en pesos, hasta los 3.047.553,39 puntos, y subió un 4,2% en dólares, superando nuevamente los 2.000 puntos.

En el panel líder de la bolsa porteña, las mayores subas de la rueda fueron encabezadas por EDENOR, que avanzó 11,5%, seguida por Banco Macro con una mejora de 6,7%, y por Grupo Superville, que ganó 5,3%.

Entre los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street, los principales avances de la jornada los registraron EDENOR (10,3)%, seguido por Banco Macro (7,9%), y Grupo Financiero Galicia (7,3%).

A su vez, los bonos en dólares operaron mixtos: la mayor suba fue para el Global 2046 (0,4%), y la mayor baja para el Bonar 2035 (0,3%).

