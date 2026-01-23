Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

La Ciudad

VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes

23 de Enero de 2026 | 10:20

Escuchar esta nota

Desde las primeras horas de este viernes, las inmediaciones del Pasaje Dardo Rocha en La Plata mostraron un panorama inusual. La presencia de patrullas municipales, móviles policiales y un vallado perimetral anticipan el inicio del rodaje de "El futuro es nuestro", la nueva serie de Netflix producida por K&S Films.

Durante la mañana, la productora desembarcó en el centro platense con una flota de camiones y colectivos, iniciando la descarga del equipamiento técnico necesario para el montaje de la nueva apuesta audiovisual.

Además llamaron la atención la presencia de grúas, trailers y cuatriciclos en la misión de mover pesadas cajas en las que transportaban diversos elementos de producción. 

Cronograma de cortes y restricciones

Debido a la filmación, hoy a partir de las 22:00 horas -y durante todo el sábado y domingo- permanecerán cerradas al tránsito las siguientes intersecciones:

Calle 6 y 51

Calle 5 y 50

Diagonal 80 y 5

Calle 49 y 7

Calle 51 y 5

Calle 48 y 5

Asimismo, se prevén restricciones para el próximo fin de semana bajo un esquema diferente. El viernes 30 de enero se cortará la circulación en 6 y 50, 7 y 49, y 5 y 48. Por su parte, desde el sábado 31 hasta el lunes 2 de febrero, los cortes se extenderán a las esquinas de 5 y 50, 5 y 51, diagonal 80 y 49, 7 y 49, 5 y 48, 7 y 47, y 6 y 51.

Desde el Municipio aclararon que estará prohibido estacionar en las calles afectadas y solicitaron a los conductores circular con precaución o evitar la zona céntrica para prevenir demoras.

 

Nota importante: Se informó que las escenas de acción requerirán el uso de vehículos militares. Se advierte a los vecinos que su circulación tendrá fines exclusivamente ficcionales.

El despliegue de Netflix en la ciudad

El rodaje comenzará formalmente mañana y se extenderá durante 25 jornadas, teniendo como epicentro el Pasaje Dardo Rocha y los alrededores del casco urbano.

La magnitud de la producción es notable: movilizará a más de 200 técnicos y contará con casi 500 extras, integrando a una gran cantidad de profesionales y artistas locales.

Durante este período, diversos espacios públicos serán transformados en sets de filmación. Según fuentes oficiales, esta dinámica generará un movimiento económico significativo para los comercios de cercanía, impactando directamente en los sectores de hotelería, gastronomía y transporte en una época de baja actividad estacional.

