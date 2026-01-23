La Plata se prepara para festejar el Año Nuevo chino: barrio chino, gastronomía, dragones y más

El próximo sábado 21 y domingo 22 de febrero, el centro geográfico de La Plata dejará de ser, por 48 horas, una plaza bonaerense para transformarse en el epicentro cultural más importante del continente. La celebración del Año Nuevo Chino 4724, bajo la regencia del Caballo de Fuego, promete batir todos los récords: con una expectativa de más de 300 mil personas por jornada, la ciudad se consolida como el principal puente de intercambio entre Argentina y el gigante asiático.

Lo que comenzó hace años como una feria temática ha evolucionado en un fenómeno multidimensional. Organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV), el festejo no solo propone un despliegue visual de dragones y leones, sino que se posiciona como una declaración de principios sobre la relación bilateral. Rafael Velázquez, presidente de la FPHV, destacó que este encuentro es "la consecuencia de un trabajo gigante" que impulsa la cooperación en ciencia, tecnología y negocios.

BARRIO CHINO, ARTES MARCIALES, DRAGONES, GASTRONOMÍA Y MÁS

En esta oportunidad, se montará un Barrio Chino donde se podrá disfrutar de la comida oriental y atracciones propias de la cultura asiática. Allí estará presente el programa CUGA (Circuito Urbano Gastronómico) con grandes variedades de estilos culinarios, y el tradicional paseo de artesanos de la Feria Manos Platenses, enmarcado en el programa de Economía Social de la Fundación Pro Humanae Vitae.

En la Plaza China, el público podrá acercarse a practicar caligrafía antigua, jugar con los tradicionales palitos chinos, aprender la milenaria técnica del recorte de papel o degustar un rico té con la afamada Ceremonia Tradicional.

Este año también se sumará el Encuentro de Artes Marciales, donde se podrán practicar disciplinas tradicionales chinas como el Kung Fu y el Tai Chi, junto a otras disciplinas asiáticas como el Taekwondo, Karate y Judo.

De acuerdo al cronograma, el escenario principal cobrará vida desde el mediodía con numerosas presentaciones durante ambas jornadas, contando con la participación de escuelas de artes marciales de la ciudad de La Plata y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 20 artistas orientales que llegarán al país para presentarse exclusivamente en este festejo.

Como ya es una costumbre, los protagonistas del evento serán los tradicionales Leones y Dragones chinos que saldrán a escena en la Ceremonia de Clavado de Pupilas en pos de llevar prosperidad y buenos augurios para todos los presentes.

En cuanto a los espectáculos musicales, el evento contará con la destacada presentación de Along, la revelación del Pop Chino y el cantante furor en redes, Chino Cuartetero. Además, participará la compañía de Tango que deslumbra a China, Tango por la Paz.

De igual modo, se podrá disfrutar del Desfile de Moda Imperial China, danzas tradicionales y shows de K-Pop y distintos ritmos; mientras que el cierre estará a cargo de reconocidas bandas platenses y DJ set.

ORGANIZADORES

Cabe destacar que el evento es organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de La Plata, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata , la Cámara de Comercio de Guangdong en Argentina, el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina y la Escuela Mei Hua; acompañados por las cámaras comerciales, miembros del Instituto de Formación y Promoción del Comercio a saber: la Asociación Amigos de Calle Doce; la Cámara Comercial del Centro Platense; el Centro de Comerciantes e Industriales de Avenida 44 y el Instituto Confucio de la UNLP.