Presentaron "M2": cómo es el sistema digital de IA y drones de la Provincia para detectar construcciones no declaradas

VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
Un camión arrastró cables y postes en un barrio de La Plata y se fugó: "Es un peligro"
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
Pedido de informes a Magario y Alak por el caso de de presuntos abusos en el Senado bonaerense
El platense Etcheverry no pudo con Bublik y quedó eliminado en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
Con el hermano del Dibu, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM
Alpine presentó el A526 con el que este año correrá Franco Colapinto
En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido
Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero
Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Suspenso extremo: descubrí la serie de Netflix que marca tendencia entre mentiras, culpas, presente y pasado
Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
En febrero aumenta la cuota social en Estudiantes: nuevos valores y qué beneficios hay
Reacción de Maxi López por la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
Advertencias médicas en el país por los casos de “súper gripe”
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) lanzó un nuevo sistema digital con inteligencia artificial que mejora el control catastral y acelera la detección y regularización de construcciones no declaradas. A partir de imágenes satelitales, drones y análisis inteligente de datos, M2 identifica automáticamente los mayores desvíos entre lo declarado y la realidad.
“La nueva herramienta se nutre de imágenes satelitales de alta resolución de todo el territorio bonaerense, de los vuelos con drones realizados por ARBA y de modelos avanzados de análisis basados en IA”, afirmó el titular del organismo, Cristian Girard. Y destacó que “esta combinación permite procesar grandes volúmenes de información geoespacial, identificar patrones constructivos y priorizar automáticamente los casos con mayores desvíos entre lo declarado y lo detectado”.
Es decir, a partir de ahora todo el proceso es 100% online: detección, notificación y regularización, sin trámites presenciales, lo que permitirá para fortalecer la equidad fiscal y un Estado más eficiente, se informó.
A diferencia de etapas anteriores, M2 integrará en un único entorno digital la detección, el análisis inteligente, la notificación y la respuesta por parte del contribuyente. De este modo, la información disponible se transforma de manera directa en acciones concretas de regularización, acortando significativamente los plazos administrativos y la gestión de los casos.
“Las y los contribuyentes podrán visualizar las construcciones detectadas, recibir la notificación correspondiente y resolver su situación de forma completamente online, sin traslados ni trámites presenciales”, explicó Girard. El sistema habilita descargos automatizados, validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias identificadas.
LE PUEDE INTERESAR
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
La incorporación de inteligencia artificial permitirá multiplicar la capacidad operativa del organismo, no sólo en términos de detección de construcciones no declaradas, sino -principalmente- en la regularización efectiva de esas situaciones. El objetivo es promover el cumplimiento voluntario, reducir costos administrativos y mejorar la eficiencia del control tributario.
En la presentación del nuevo modelo, que se realizó en un operativo de fiscalización en Mar Chiquita, Girard recordó que ARBA regularizó durante su gestión más de 20 millones de metros cuadrados construidos que no estaban declarados, uno de los hitos más relevantes en materia de control del Impuesto Inmobiliario. La implementación de este nuevo esquema inteligente permitirá avanzar de manera exponencial sobre ese camino, ampliando la cobertura territorial y acelerando la incorporación de mejoras al catastro provincial.
El lanzamiento de ARBA M2 forma parte de una estrategia integral de modernización del Estado y fiscalización inteligente, que combina innovación tecnológica, analítica de datos e inteligencia artificial para combatir la evasión, fortalecer la equidad fiscal y garantizar que quienes tienen mayor capacidad contributiva tributen de acuerdo con la realidad de sus inmuebles.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí