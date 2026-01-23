Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

La Ciudad

Presentaron "M2": cómo es el sistema digital de IA y drones de la Provincia para detectar construcciones no declaradas

23 de Enero de 2026 | 11:33

Escuchar esta nota

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) lanzó un nuevo sistema digital con inteligencia artificial que mejora el control catastral y acelera la detección y regularización de construcciones no declaradas. A partir de imágenes satelitales, drones y análisis inteligente de datos, M2 identifica automáticamente los mayores desvíos entre lo declarado y la realidad.

“La nueva herramienta se nutre de imágenes satelitales de alta resolución de todo el territorio bonaerense, de los vuelos con drones realizados por ARBA y de modelos avanzados de análisis basados en IA”, afirmó el titular del organismo, Cristian Girard. Y destacó que “esta combinación permite procesar grandes volúmenes de información geoespacial, identificar patrones constructivos y priorizar automáticamente los casos con mayores desvíos entre lo declarado y lo detectado”.

Es decir, a partir de ahora todo el proceso es 100% online: detección, notificación y regularización, sin trámites presenciales, lo que permitirá para fortalecer la equidad fiscal y un Estado más eficiente, se informó.

A diferencia de etapas anteriores, M2 integrará en un único entorno digital la detección, el análisis inteligente, la notificación y la respuesta por parte del contribuyente. De este modo, la información disponible se transforma de manera directa en acciones concretas de regularización, acortando significativamente los plazos administrativos y la gestión de los casos.

“Las y los contribuyentes podrán visualizar las construcciones detectadas, recibir la notificación correspondiente y resolver su situación de forma completamente online, sin traslados ni trámites presenciales”, explicó Girard. El sistema habilita descargos automatizados, validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias identificadas.

La incorporación de inteligencia artificial permitirá multiplicar la capacidad operativa del organismo, no sólo en términos de detección de construcciones no declaradas, sino -principalmente- en la regularización efectiva de esas situaciones. El objetivo es promover el cumplimiento voluntario, reducir costos administrativos y mejorar la eficiencia del control tributario.

En la presentación del nuevo modelo, que se realizó en un operativo de fiscalización en Mar Chiquita, Girard recordó que ARBA regularizó durante su gestión más de 20 millones de metros cuadrados construidos que no estaban declarados, uno de los hitos más relevantes en materia de control del Impuesto Inmobiliario. La implementación de este nuevo esquema inteligente permitirá avanzar de manera exponencial sobre ese camino, ampliando la cobertura territorial y acelerando la incorporación de mejoras al catastro provincial.

El lanzamiento de ARBA M2 forma parte de una estrategia integral de modernización del Estado y fiscalización inteligente, que combina innovación tecnológica, analítica de datos e inteligencia artificial para combatir la evasión, fortalecer la equidad fiscal y garantizar que quienes tienen mayor capacidad contributiva tributen de acuerdo con la realidad de sus inmuebles.

