Un camión arrastró cables y postes en un barrio de La Plata y se fugó: "Es un peligro"

Vecinos denunciaron que esta madrugada un camión que circulaba por 521 y 15 bis de la localidad de Tolosa enganchó varios cables de altura y como consecuencia numeroso postes están en riesgo de caerse, lo que representa un "peligro" para el barrio, según advirtieron.
Según describieron, los cables de distintos servicios perdieron tensión y están casi tocando el suelo, mientras que los postes quedaron severamente inclinados y con riesgo de caerse.
En ese marco, temen que "los cableados cedan y caigan por completo". "Tenemos luz, por suerte. Pero con los cables bajos es un peligro. Varios postes, están a punto de tumbarse y los cables están a nada del piso". describieron.
"Necesitamos que vengan a revisar los cables y el estado de los postes antes de que ocurra una desgracia", alertaron.
"Lamentablemente no pudimos identificar al camión ni al conductor. Es un horario que todos dormíamos y nos despertó los ruidos de los postes. El transportista tampoco se quedó. Se fue", afirmaron.
No obstante afirmaron que indagarán las cámaras de seguridad en donde "el camión seguro está registrado allí".
